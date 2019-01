Jäätävä tihkusade liukastuttaa teitä varsinkin illalla ja yöllä – varoitukset voimassa koko Suomessa

Koko maahan on annettu sunnuntaille ja maanantaille mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitukset, kertoo Ilmatieteen laitos. Syynä on jäätävä tihkusade ja sään lauhtuminen. Pahin tilanne on todennäköisesti tänään illalla ja ensi yönä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Lue lisää