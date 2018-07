Oikaisu

Lauantaina 28. heinäkuuta julkaistussa jutussa luki virheellisesti, että Ruotsiin on lähtenyt vakituisen henkilöstön lisäksi vapaapalokuntalaisia, mikä on vanha termi. Sammutusapuun on todellisuudessa lähtenyt sopimuspalokuntalaisia, jotka toimivat vapaaehtoisten palokuntayhdistysten sopimuspalokunnissa.