Nyt eletään merijään h-hetkiä – Jäätalvi alkaa Pohjanlahden rannikolla viikon myöhemmin kuin kolme vuosikymmentä sitten

Poliisi on ottanut lappeenrantalaisen miehen kiinni jo 178 kertaa tänä vuonna

Lappeenrantalainen 65-vuotias mies on otettu tänä vuonna jo 178 kertaa kiinni Kaakkois-Suomen poliisin alueella. Suurin osa kiinniotoista on tapahtunut Lappeenrannassa. Lisäksi mies on ollut kiinniotettuna tänä vuonna Itä-Suomen poliisialueella neljästi ja Hämeessä kerran. Vuoden 2013 jälkeen miehellä on poliisin rekisterissä kaikkiaan 458 kiinniottomerkintää. Lue lisää