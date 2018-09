Nuorten epäillään vesikiduttaneen alaikäistä Helsingissä – tutkinnanjohtaja vertaa toimintatapaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen

HELSINKI

Helsingissä ilmennyt nuorten tekemä velanperintäepäily on ollut tekotavaltaan poikkeuksellisen väkivaltainen, arvioi Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Helsingin poliisi on kuukauden ajan tutkinut epäiltyä väkivaltaista velanperintää, jossa kaikki epäillyt ovat alle 20-vuotiaita. Osa epäillyistä on alaikäisiä.

Poliisin mukaan alaikäinen poika on loppukesästä houkuteltu asuntoon, jossa hänet on pantu käsirautoihin ja häntä on muun muassa uhkailtu, hakattu vasaralla ja potkittu. Nuorta on Forssin mukaan lisäksi vesikidutettu niin, että hänen kasvoilleen on pantu pyyhe ja päälle on laskettu suihkutiloista vettä.

Hänen mukaansa toimintatapa on ollut sellainen, jota on voitu nähdä järjestäytyneen rikollisuuden maailmassa. Tällöin taustalla on ollut väkivaltaista velanperintää tai huumekauppaan liittyvää.

–Itse en muista yhtään tällaista juttua, jossa olisi ollut näin vakavasta teosta kyse, Forss sanoo Lännen Medialle viitaten siihen, että teosta epäillään nuoria.

Poliisin mukaan taustalla on ollut euromääräisesti pieni velka, jota on peritty. Forss ei avaa Lännen Medialle velan suuruutta tarkemmin.

Rikosnimikkeinä on törkeä pahoinpitely, törkeä vapaudenriisto ja ryöstö. Epäiltyjä on Forssin mukaan kaikkiaan tällä hetkellä neljä. Tutkinnan aikana viisi on ollut pidätettynä, ja neljän epäillyn lisäksi jutussa kahdella nuorella on todistajan asema. Yksi on vangittu. Epäillyt ovat kaikki tunteneet toisensa aikaisemmin.

Forssin mukaan poliisin tiedossa ei ole, että nuorilla olisi yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisin mukaan juttuun liittyy myös alle 15-vuotiaita. Suomessa rikosoikeudellisen vastuun ikäraja kulkee 15 vuodessa riippumatta siitä, kuinka vakava rikos on kyseessä. Alle 15-vuotiaisiin liittyvissä epäilyissä tapauksia selvitetään kuitenkin sosiaaliviranomaisten kanssa.

Forss: nuorten rikollisuus laskussa

Helsingin poliisi käynnisti maaliskuussa nuorisoryhmän, joka keskittyy tutkimaan juttuja, joissa epäilty on alaikäinen. Ryhmä on ottanut vuoden alusta saakka rikosilmoituksia vastaan noin sata kuukausittain. Tavanomaiset epäilyt liittyvät esimerkiksi varkauksiin, näpistyksiin tai ryöstöihin sekä huumausainerikoksiin.

–Yleisesti ottaen nuorten rikollisuus on vähenemään päin, Forss sanoo.

Nuorisoryhmä pyrkii Forssin mukaan myös vaikuttamaan siihen, että rikoksia tekevät nuoret eivät ajautuisi aikuisena rikollisuuden pariin.

–Jos toimintatavat alkavat olla JR-maailman tyylisiä jo tässä iässä eikä siihen puututa, niin voi hyvin kuvitella, etteivät ne tavat ainakaan lievene sitten, kun ollaan aikuisia, hän sanoo.

Juttu siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaa varten.