Norwegianin matkustajakoneen jarrutus meni pitkäksi Helsinki-Vantaalla: Raportti valmistunut, tutkijat kehottavat parantamaan ohjaamoyhteistyötä

Huumeita lentää vankiloihin kauko-ohjattuna – viranomaisilla ei vielä ole valtuuksia estää lennokkeja

Kauko-ohjattavat pienoishelikopterit eli dronet aiheuttavat päänvaivaa vankilaviranomaisille. Vankiloihin on yritetty kuljettaa huumeita ja esimerkiksi vangeilta kiellettyjä puhelimia droneilla jo useamman vuoden ajan. Lainsäädäntö ei edelleenkään anna keinoja pudottaa lennokkeja, ja korkealla lentäviä laitteita on vaikea havaita. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa lennättäminen vankiloiden läheisyydessä ja yllä on jo kielletty. Suomessakin yritetään parhaillaan kehittää ratkaisua asiaan.