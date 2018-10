Nordea palasi tänään juurilleen – Helsingin pörssin toimitusjohtaja ennakoi, miten siirto vaikuttaa osakkeen hintaan

HELSINKI

Nordean muutto Ruotsista Suomeen on konsernijohtaja Casper von Koskullin mukaan ollut pitkä matka ja työtä on tehty paljon. Nordean asiakkaille pääkonttorin muutto ei näy.

Maanantaina Suomeen muutti von Koskull ja yksi toinen johtoryhmän jäsen.

–Se tuntuu oikein hyvältä, von Koskull kommentoi omaa muuttoaan Tukholmasta Suomeen.

Suurta muuttolastia ei tule, koska pääkonttoritoimintoja on kaikissa neljässä maassa, joissa Nordea toimii. Kaikkiaan henkilökuntaa siirtyy parikymmentä, mutta jatkossa pääkonttorin kotipaikka tuo työpaikkoja lisää Suomeen.

–Uusrekrytointien painopiste tulee siirtymään Suomeen.

Helsingin suurin listayhtiö

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman sanoo Nordea siirtymisen olevan iso juttu Nasdaq Helsingille.

–Nordea on Nasdaq Helsingin suurin listayhtiö markkina-arvoltaan mitattuna. Se on iso juttu. Pörssejä jonkin verran vertaillaan listayhtiöiden markkina-arvon perusteella, Husman sanoo.

Nordean markkina-arvo on nyt noin 39 miljardia euroa.

Husmanin mukaan kauppa Nordean osakkeilla on jo vilkastunut Helsingin pörssissä. Se liittyy muun muassa siihen, että Nordean paino indekseissä on nyt suurempi. Nordean kurssi on toistaiseksi ollut aika vakaa, hieman vaille kymmenen euroa. Muutolla ei tänään ole ollut vaikutusta Nordean pörssikurssiin, joka on suunnilleen samalla tasolla kuin perjantaina.

Husman arvelee, että suomalaiset sijoittajat voivat kiinnostua lisää Nordean osakkeesta nyt, kun se on kotimainen.

–Jonkin verran löytyy edelleen tahoja, jotka sijoittavat vain suomalaisiin yhtiöihin ja juridisesti katsoen Nordeasta tuli taas suomalainen yhtiö.

Von Koskull muistuttaa, että Nordean osakkeen pitää heijastaa pankin tekemistä.

–Voi olla, että sijoittaminen Nordean osakkeeseen tulee kotoisammaksi ja helpommaksi, von Koskull sanoo.

Nordean muutto Suomeen sai alkunsa yli vuosi sitten, kun Ruotsin hallitus ilmoitti korottavansa pankkien vakausmaksuja. Nordean mukaan vakausmaksujen korotus olisi voinut aiheuttaa yli miljardin euron kulut. Nordean valitsi Kööpenhaminan ja Helsingin välillä uudeksi kotipaikaksi Helsingin. Helsinkiä puolsi se, että Suomi on EU:n pankkiunionin jäsen ja sääntely on vakaata ja samaa kuin muillekin eurooppalaisille pankeille.

Finanssivalvontaa uusia tehtäviä

Suomen Finanssivalvonta tekee Nordean vakavaraisuusvalvontaa yhdessä Euroopan keskuspankin, EKP:n kanssa. Suurimman osan työstä, noin 75 prosenttia tekee Finanssivalvonta, kertoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Finanssivalvonta on jo rekrytoinut runsaat 20 asiantuntijaa Nordean kotipaikan siirron takia. Tuomisen mukaan kokonaisuudessaan tarvitaan noin 30 lisärekrytointia.

– Rekrytoinnit ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja olemme saaneet upeita uusia asiantuntijoita taloon.

Riskejä tasoittaa Tuomisen mukaan se, että Nordea kuuluu pankkiunioniin ja sitä valvoo EKP.

–EKP:sta voi todeta, että se on kokemukseni mukaan vaativampi kuin mikään kansallinen valvoja, ja sillä on vahva asiantuntemus Nordeaa suurempienkin pankkien valvonnasta.