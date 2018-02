Nokian Renkaiden rengasvilppivyyhdistä alkoi esitutkinta: "renkaat ovat aina olleet turvallisia"

Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina aloittavansa esitutkinnan Nokian Renkaiden rengasvilppikokonaisuudesta. Rikosepäilyt koskevat mahdollisia arvopaperimarkkinarikoksia.

Keskusrikospoliisi (krp) on päättänyt aloittaa esitutkinnan Nokian Renkaista. Esitutkinta liittyy Nokian Renkaiden vuonna 2016 ilmi tulleeseen rengasvilppikokonaisuuteen.

Yhtiö on aiemmin tunnustanut manipuloineensa lehtien rengastestein tuloksia lähettämällä testeihin eri renkaita kuin ne, joita lähetettiin myyntiin. Vilppi tuli julkisuuteen usean lehden, muun muassa Kauppalehden uutisoitua asiasta.

Poliisin mukaan rikostutkinnassa keskitytään epäiltyihin arvopaperimarkkinarikoksiin.

KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli Matti Räsänen ei perjantaiaamuna täsmentänyt Lännen Medialle rikosepäilyjä eikä hän täsmennä rikosnimikkeitä.

–Se liittyy Nokian Renkaat Oyj:n valmistamiin renkaisiin ja eri lehdissä julkaistuihin rengastesteihin, Räsänen sanoo.

Hän ei myöskään kerro, kuinka monta ihmistä poliisilla on rikosepäilyn alla.

Mahdollisten arvopaperirikosten selvittäminen on Räsäsen mukaan aikaa vievää työtä, joten tutkinnan aikataulu on toistaiseksi auki.

Yhtiö kommentoi niukasti

Finanssivalvonta teki keväällä 2017 yhtiöstä tutkintapyynnön Poliisille.

Rengasvilpin yhteydessä kävi muun muassa ilmi, että yhtiön johto oli myynyt optioita sen jälkeen, kun talon sisällä oli käynnistetty tutkinta testivilpistä. Optiokaupoista kirjoitti aikanaan Helsingin Sanomat.

Nokian Renkaat julkisti perjantaina vuoden 2018 tuloksensa, ja tulostiedotteen yhteydessä yhtiö kommentoi rikostutkintaa niukasti.

–Yhtiö kertoi helmikuussa 2016, että yhtiön toimintatavat rengastesteissä eivät ole aina aikaisemmin vastanneet Nokian Renkaiden vastuullisia toimintatapoja. Yhtiö korostaa, että sen renkaat ovat aina olleet turvallisia, siitä ei ole missään tilanteessa tingitty, tiedotteessa todetaan.

Lännen Media tavoitti Nokian Renkaiden markkinointi- ja viestintäjohtajan Antti-Jussi Tähtisen perjantaiaamuna. Hän vahvistaa, että yhtiö tietää rikostutkinnasta. Muuten hän ei asiaa kommentoi.

Yhtiön johtoa on vaihtunut rengasvilpin jälkeen. Muun muassa nykyinen toimitusjohtaja Hille Korhonen on tullut Nokian Renkaiden johtoon viime vuonna eli paljon vilppikohun jälkeen. Hän on kuitenkin aiemmin toiminut useita vuosia yhtiön hallituksessa.

Päivitys 2.2. kl 11.51: Täydennetty tieto Korhosen hallitusjäsenyydestä.