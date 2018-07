Nokian liikevoitto laski – toiveissa on 5G-verkkojen ottaminen käyttöön

Poliisi kertoo kolmikymppisen miehen myöntäneen piilottaneensa Savonlinnassa kadonneen naisen ruumiin

Poliisi epäilee, että Savonlinnassa viikonloppuna kadonnut kolmikymppinen nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Asiaan liittyen on pidätetty savonlinnalainen 32-vuotias mies, joka on poliisin alustavassa puhuttelussa myöntänyt myötävaikuttaneensa naisen kuolemaan. Lue lisää