Nokian liikevoitto laski – analyytikko näkee yhtiön markkinanäkymissä mahdollisuuksia parempaan

Nokian liikevoitto on tänä vuonna ollut toistaiseksi pienempi kuin viime vuonna ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Nokian liikevoitto on ollut 573 miljoonaa euroa (ei-IFRS), kun vastaava luku oli viime vuonna 915 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden toisella neljänneksellä liikevoitto oli 334 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli 574 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa, kun se oli 5,6 miljardia euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

– Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tulos oli odotettu; Nokian verkkoliiketoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Nokia näkee verkkoliiketoimintansa markkinaolosuhteiden paranevan vuoden 2018 toisella puoliskolla, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä Pohjois-Amerikassa, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Nokiaa vuosia seurannut OP-Pohjolan seniorianalyytikko Hannu Rauhala toteaa sekä liikevoiton että bruttomarginaalin jääneen odotuksista, mutta tulosraportti ei ole hänestä läpeensä synkkä.

– Toisaalta liikevaihdon kehitys oli hyvää. Nokialla on paljon pilotointia 5G-verkkojen suhteen. Nämä pilotoinnit eivät tule raportissa esille, Rauhala toteaa.

Nokian osakekurssi oli torstaipäivän aikana noin 6-9 prosentin laskussa.

5G-verkoille odotuksia

Nokia odottaa, että loppuvuoden sekä pidemmän aikavälin tuloksiin vaikuttavat yhtiön kyky skaalata toimitusketjuja vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään; tehdä elvytystoimenpiteitä vastaamaan lisääntyneeseen hintapaineeseen; ja saada tiettyjä projekteja valmistumaan.

– Näkemyksemme 5G:n käyttöönoton nopeutumisesta ei ole muuttunut, ja uskomme edelleen, että Nokia on hyvässä asemassa tulevaa teknologiasykliä varten kattavan tuote- ja palveluvalikoiman vahvuuden ansiosta. Olemme saaneet erittäin hyvin sopimuksia ja saavuttaneet merkityksellisiä onnistumisia viime aikoina Yhdysvaltain ja Kiinan keskeisillä 5G:n varhaisilla markkinoilla, Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoo yhtiön tiedotteessa.

5G tarkoittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja tai langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä, jotka ovat parannus nykyisiin 4G-verkkoihin. Seniorianalyytikko Rauhala sanoo, etteivät 5G-verkot tuota nopeasti rahaa.

– 5G-verkkoja otetaan todennäköisesti loppuvuonna käyttöön. Kaikki, mikä alkaa nollista, on aluksi pientä. 5G-verkko vaatii lisäksi suurempia muutoksia kiinteän verkon infrastruktuuriin kuin edeltäjänsä, hän kertoo.

Nokia sanoo olevansa edelleen aikataulussa koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.

– Kyseessä on normaalia toiminnan tehostamista, Rauhala sanoo.

Näkymät ovat lupaavia

Rauhalan mukaan Nokian toiveille paremmasta tulevaisuudesta on katetta, koska tietoliikennelaitteille ennakoidaan olevan kysyntää.

– Nokia on yksi alansa kolmesta suuresta yhtiöstä. Muutkin tietoliikennelaitteita toimittavat yhtiöt ovat arvioineet markkinanäkymien olevan hyviä. Se tarkoittaa myös Nokialle hyvää. Datan käytön kasvu ei ole pysähtynyt. Kapasiteetti on monin paikoin riittämätön ja operaattoreiden on hankittava lisää teknologiaa, Rauhala kertoo.