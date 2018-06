"Nimitys on tulossa" – Valtakunnansovittelijan rekrytoinnissa kaksi hakijaa loppusuoralla

Valtakunnansovittelijan virkaa on hakenut neljä henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindströmin (sin.) odotetaan tekevän nimityksen lähiaikoina.

Lindström kertoi viime viikolla Demokraatti-lehdelle, että virkamieskunta on keskustellut kahden hakijan kanssa. He ovat kirkon työmarkkinajohtaja, kirkkoneuvos Vuokko Piekkala ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamies, varatuomari Harri Hietala.

Julkisuudessa on Piekkalan on arveltu olevan vahvoilla tehtävään. Talouselämä-lehden mukaan työmarkkinajärjestöt valitsivat hänet ehdokkaakseen noin kuukausi sitten. Päätöksen nimityksestä tekee valtioneuvosto Lindströmin esityksestä. Talouselämän mukaan valtioneuvosto on käytännössä tähän saakka toiminut valinnassa kumileimasimena.

Lännen Media tiedusteli Lindströmiltä prosessin etenemisestä. Hän viestitti sihteerinsä välityksellä, että nimitys on tulossa, mutta ei kommentoi asiaa muuten. Uuden valtakunnansovittelijan on määrä aloittaa tehtävässään 1.8.2018. Virka täytetään neljäksi vuodeksi.

Entinen valtakunnansovittelija Minna Helle siirtyi Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi kesäkuun alussa.