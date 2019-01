Niinistö Kiinassa: Maillamme suuri potentiaali yhteistyöhön energiasektorin päästöjen leikkaamiseksi

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomella ja Kiinalla on suuri potentiaali yhteistyölle energiasektorin kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Presidentti puhui aiheesta maanantaina planeetan viilentämistä koskevassa seminaarissa Pekingissä Kiinan-vierailunsa aluksi.

–Energiasektori tuottaa kolme neljäsosaa Suomen päästöistä. Näiden päästöjen leikkaaminen on vaikea tehtävä, mutta sitä ei voi välttää. Tämä on myös suuri haaste Kiinalle, joka on kokenut ennennäkemättömän kasvun viimeisten vuosikymmenien aikana, kertoi presidentti puheessaan.

Niinistö sanoi Kiinan tehneen merkittäviä lupauksia muuttaa kasvunsa vihreämmäksi ja kestävämmäksi. Hän toivotti koko sydämestään tämän kehityksen tervetulleeksi.

Kiire toimia Arktisen alueen hyväksi

Presidentti kertoi puheessaan myös Arktisen alueen kokemasta muutoksesta maapallon lämmetessä. Asiantuntijoiden mukaan jopa 75 prosenttia Pohjoisen jäämeren jäästä on hävinnyt viimeisten 30–40 vuoden aikana.

Hän sanoi Arktisen alueen ilmaston olevan läheisessä yhteydessä globaaliin ilmastojärjestelmään. Arktisen jään sulaessa merten pinta nousee ja valtavat määrät kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään tundralla.

–Nopeat muutokset Arktisella alueella lisäävät ilmastotoimien kiireyttä. Emme saa luopua tavoitteesta pysyä 1,5 celsiusasteen alapuolella maapallon lämpenemisessä. Lyhyesti: meillä ei ole varaa menettää arktista aluetta.

Niinistö otti esille myös sen, että Suomi on nyt Arktisen neuvon puheenjohtaja, jolle musta hiili on tärkeää.

–Mustat, nokiset partikkelit nopeuttavat lumen ja jään lämpenemistä, mutta ne ovat myös ilmansaasteita, jotka ovat vahingollisia ihmisten terveydelle. Teknologia näiden päästöjen vähentämiseksi on jo olemassa – se on vain otettava laajaan käyttöön.

Bisnesmahdollisuuksia nokivapaalle teknologialle

Presidentti kertoi, että liikenteen ja lämmityksen sekä energiantuotannon mustan hiilen päästöjen vähentäminen hyödyttää lähes heti ilmastoa ja terveyttä. Päästöjen tiukempi säänteleminen tuo myös bisnesmahdollisuuksia niille, jotka tarjoavat teknologiaa, joka ei tuota nokea.

Niinistön mukaan on mahdollista luoda yhteiskunta, joka on vähähiilinen ja resurssiystävällinen ilman että hyvinvointimme järkkyy. EU aikoo olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Unioni aikoo esittää suunnitelmansa YK:lle vuoteen 2020 mennessä ja Niinistö kehotti muita maita kuten Kiinaa tekemään samoin.