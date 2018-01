Niinistön valvojaisväellä uskoa voittoon ensimmäisellä kierroksella, toinen kierros epäilyttää

Kansanliikkeen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön, 69, vaalivalvojaisia vietetään Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. Talon ovelle muodostui jo ennen valvojaisten alkua pientä jonoa.

Ennakkosuosikin juhliin tullaan iloisella mielellä.

–Lämminhenkistä tilaisuutta odotetaan. Tosi hyvä meininki on ollut kampanjassa. Kyllä tämä ykköskierroksella ratkeaa. Prosenttiluku vain vähän arveluttaa, pohtii espoolainen Sampo Puukko.

–Olemme kannustaneet kampanjaa somessa. Pinssi on ollut rinnassa ja mukit mukana, Maria Kiiskinen lisää.

Valinnan venyminen toiselle kierrokselle ei Kiiskistä ja Puukkoa harmittaisi.

–Se olisi sitten paluu todellisuuteen. Niinistön kannatusluvut ovat olleet epätavallisen suuria. Toisella kierroksella pitäisi tehdä vain enemmän töitä, Puukko sanoo.

Myös Ari Lanamäki ja Nora Stenvall vakuuttavat, ettei vaalin venyminen toiselle kierroksella harmita.

–Se olisi demokratiaa. Toiveena on, että voitto tulisi ensimmäisellä kierroksella, mutta meillä on epäilys, että tulee toinen kierros, Lanamäki ja Stenvall miettivät.

Niinistön kansanliikkeen järjestämät vaalivalvojaiset ovat kaikille avoimet, kunhan on täyttänyt 18 vuotta. Tila täytetään järjestäjien mukaan saapumisjärjestyksessä.

Valvojaisissa pohditaan, että Niinistön gallupsuosio johtuu esimerkiksi siitä, että hän on istuva presidentti. Tämä lienee osasyy myös siihen, että Niinistön valvojaisissa on useampia turvamiehiä korvanapit korvissa.

–Niinistöllä on pätevä näyttö. Ihmiset ovat tykänneet hänen linjastaan. Osaamista on niin ulko- kuin talouspolitiikasta ja arvomaailma on sellainen, jota Suomessa tarvitaan, Kiiskinen ja Puukko sanovat.

–Istuvan presidentin taakse on helpompi mennä, Lanamäki toteaa.