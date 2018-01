Niinistön kotiseudullakin Väyrynen voittaa äänissä Vanhasen – Niinistö ylivoimainen

Sauli Niinistö on selvä ykkönen presidentinvaaleissa myös kotikonnuillaan Varsinais-Suomessa. Hän sai ennakkoäänistä 67,1 prosenttia. Vaalipäivän äänistä Niinistön osuus on yhtä suuri, mutta ääntenlaskenta on vielä kesken.

Kakkosena on Pekka Haavisto noin 11 prosentin ääniosuudellaan.

Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen välinen kamppailu äänistä on selvästi Väyrysen puolella, hänen osuutensa ennakkoäänsitä on 4,5 prosenttia ja varsinaisista äänistä laskennan ollessa kesken 4,7 prosenttia.

Vanhaen ääniosuudet ovat 2,9 ja 3 prosenttia.

Laura Huhtasaari on lähellä Väyrysen lukuja: 5,7 ja 6,2 prosenttia.