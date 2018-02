Niinistö virkaanastujaisissa: "Omistaudun tälle tehtävälle, enempää en voi luvata"

Sauli Niinistö antoi eduskunnassa tasavallan presidentin juhlallisen vakuutuksen. Maailman hän ei odota sanottavasti rauhoittuvan tulevallakaan ajanjaksolla

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) kiitti vakuutuksesta ja totesi, että presidentti Niinistö on taitavasti puolustanut Suomen etua, kansainvälistä yhteistyötä ja luontoa.

Lohela mainitsi tästä muutaman esimerkin: Niinistö on keskustellut ilmaston lämpenemistä aiheuttavasta mustasta hiilestä muiden valtiojohtajien kanssa ja vaatinut toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

– Esittämänne aloite arktisesta huippukokouksesta tämän ja muiden asioiden sopimiseksi on erittäin tärkeä maamme ja koko luonnon ekosysteemin kannalta.

Lohela mainitsi myös Niinistön toimineen niiden nuorten hyväksi, jotka ovat kadottaneet elämästään tarkoituksen ja ajautuneet niin työelämän kuin opiskelujen ulkopuolelle.

– Olette toivonut, että jokainen suomalaisen esittäisi kysymyksen: "Mitä minä voin tehdä tässä asiassa?"

Lohelan mukaan ihmisten on tärkeätä tulla toisiaan puolitiehen vastaan sosiaalisen eriytymisen tapahtuessa, kuplien syntyessä ja jännitteiden kasvaessa.

– Yhteiskunnallinen eheys ei säily, ellei jokainen suomalainen tule toista suomalaista puoliväliin vastaan ja tarpeen vaatiessa sen ylikin.

Yhteiskuntaan syntynyt kunnioitusvaje on Lohelan mukaan yhtä vakava kuin kestävyysvaje.

– Aito kunnioitus vaatii, että hyväksymme muissa sen, mitä emme heissä ymmärrä.

Yhteisistä asioista pidettävä huolta paremmin kuin omistaan

– Valinta presidentiksi on suuri kunnia, joka tuo mukanaan suuren vastuun. Otan vastuun kantaakseni nöyränä, mutta päättäväisenä. Omistaudun tälle tehtävälle, enempää ei voi luvata, Niinistö sanoi virkaanastujaispuheessaan.

Niinistö painotti kansanedustajille, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.

– Asiat on uskottu meille lainaan, kansa on antanut arvokkaan luottamuksen ja valtuuden. Ja kun on tehtävään uskottu, yhteisistä asioista on pidettävä parempaa huolta kuin omistaan.

Puheessaan presidentti muisti myös kiittää kanssaehdokkaitaan. Jokainen kahdeksasta ehdokkaasta teki Niinistön mukaan palveluksen suomalaiselle kansanvallalle.

Niinistö sanoi myös arvostavansa erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Arvokkaana tekona hän sanoi pitävänsä sitä, että kaikkien puolueiden puheenjohtajat yhdessä kunnioittivat sisällissodan uhrien muistoa ja esittivät vetoomuksen sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen tasa-arvon sekä eheyden puolesta.

Kansallista eheyttä tarvitaan

Niinistö muistutti kuluneen kuusivuotiskauden olleen myrskyisää aikaa. Konflikteja on puhjennut niin Euroopassa, sen lähialueilla kuin kauempanakin.

– Ne ovat koetelleet alueellista vakauttamme ja niitä neljää pilaria, jotka ovat turvallisuutemme kannalta keskeisiä. Mutta vaikka pilarit ovat olleet paineessa, niin ne eivät kuitenkaan ole huojuneet.

Pilareista tärkein on Niinistön mukaan kansallinen. Turvallisuus ei kuitenkaan tukeudu vain aseiden varaan, vaan tarvitaan myös kansallista eheyttä, tahtoa ja valmiutta.

Kriisit asettavat Niinistön mukaan myös kansainvälisen yhteisön kovien vaatimusten eteen.

– Sekä YK:n että EU:n asemaa on kyettävä vahvistamaan.

Toinen tie on presidentin mukaan suorien kontaktien tie; lännen ja idän vuoropuhelu on välttämätöntä.

– Eikä länsi tarkoita vain Yhdysvaltoja tai Natoa vaan myös EU:ta, eikä itä yksin Venäjää vaan myös Kiinaa. Dialogin ylläpitäminen on ensiaskel siihen, että rauhaa voidaan rakentaa.

Niinistö sanoi pyrkineensä edistämään kulkua kummallakin tiellä.

– Ja niin tulen jatkamaan. Olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt pitämään Suomen niissä pöydissä, joissa tulevaisuuteen vaikutetaan. Ja tulevaisuudella tarkoitan myös ihmiskunnan isoja haasteita, kuten köyhyyttä, ilmastonmuutosta ja naisten asemaa.

Ilmastonmuutoksen torjunnan Niinistö sanoi olevan lähivuosien tärkein asia.

– Niin vain on, ettei ihminen kestä maapallon menetystä. On kai ajateltu, että onhan tuolla ylhäällä ilmakehässä tilaa – paljon pitääkin olla kun kymmeniä miljardeja tonneja hiilidioksidia sinne vuosittain päätyy. Ahdasta on jo nyt, ja se tuntuu.

Jos Niinistön ensimmäiset kuusi vuotta olivat maailmalla rauhattomia, niin hän ei odota maailman sanottavasti rauhoittuvan tulevallakaan ajanjaksolla.

– Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy luovuttamiseen. Päinvastoin, Suomi voi, ja meidän myös pitää tehdä paljon sekä oman turvallisuutemme että kansainvälisen vakauden tukemiseksi.

Luottamus on avainsana

Niinistö sanoi usein puhuneensa eheydestä ja vakaudesta. Luottamus on hänen mukaansa siinä avainsana. –Luottamus ei ole samanmielisyyttä, mutta kyllä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä toinen aidosti ajattelee.

Hän lupasi vaalia sitä, että Suomi on maailman vakain maa.

Puheensa lopuksi Niinistö muistutti, että katseet pitäänkääntää nuoriin.

– Meillä ei ole varaa hukata yhtäkään tulevaisuuden tekijää. Kerran menetettyä on vaikea saada takaisin.

Presidentti kehotti myös toimimaan yksinäisyyttä vastaan tutuin sanoin.

– Pieni ele voi olla huomattavasti kokoaan suurempi – Ikääntyneemmän ihmisen tervehtiminen kauppamatkalla tai nuoren pyytäminen mukaan pihapeleihin. Ei ole niin pientä tekoa, että se kannattaisi jättää tekemättä. Ei ole niin kaunista sanaa, että se kannattaisi jättää sanomatta. Siis: Tehdään ja kannustetaan. Olla lähellä, se on lähimmäisenrakkautta.

Puheensa Niinistö päätti kuuden vuoden takaisiin ajatuksiin.

– Lainasin tällä samalla paikalla kuusi vuotta sitten erään ystäväni sanoja, joiden mukaan "Presidentti ei voi solahtaa siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat niinkään presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös hädän ja häviön hetkellä." Kuluneet kuusi vuotta ovat vain vahvistaneet näiden sanojen arvoa ohjenuorana. Mitä vähemmän ympärillämme on pahoinvointia, sen paremmin me kaikki voimme. Suomen presidentti voi olla vain koko maan ja koko kansan presidentti. Niin tämän homman ymmärrän. Niin myös jatkan.