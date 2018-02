Niinistö: Toivoisin, ettei kukaan julistaudu ehdottoman totuuden haltijaksi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehui yhteistyötä eduskunnan kanssa valtiopäivien avajaisissa. Hän haluaa kehittää yhteistyötä puolueiden puheenjohtajien kanssa, vaikka vain hiljaisena isäntänä, jos asia ei presidentin rooteliin kuulu. Puhemies Paula Risikko (kok.) poikkesi kaavasta ja onnitteli poikavauvasta.

Niinistö tarttui valtiopäivien avajaispuheessaan heti eduskunnan paljon keskustelua herättäneisiin ja suuriin asioihin eli sote-uudistukseen ja tiedustelulakeihin.

– Ne eivät ole yksiselitteisen helppoja ratkaistavia. Toivoisin, että sekin tulisi, puolelta ja toiselta esiin, ettei kukaan julistaudu ehdottoman totuuden haltijaksi.

Niinistö painotti, että kansanvalta tuppaa toimimaan niin, että viime kädessä terve järki voittaa ja kansa ymmärtää argumentit.

Presidentti otti esiin myös vuoden 2011 perustuslain muutoksen. Eduskunta korotettiin silloin ylimmäksi päättäjäksi, jos hallituksen ja presidentin kesken syntyisi eripuraa. Niinistö muistutti, että hän piti ajatusta puhemiehenä hyvänä ja olen edelleen presidenttinä samaa mieltä. Järjestelyllä luotiin Niinistön mielestä yhteys presidentin parlamentaariseen vastuuseen.

Niinistö korosti haluavansa edelleen kehittää yhteydenpitoa eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa. Tähän mennessä presidentti on keskustellut puolueiden puheenjohtajien kanssa lähinnä turvallisuuteen liittyvistä asioista, koska niillä on vaikutus yli vaalikausien.

Presidentin mukaan keskustelujen aiheet voisivat laajeta esimerkiksi ilmastonmuutokseen, yhteiskunnan rakenteiden jatkuvaan liikkeeseen tai EU-politiikan suuntaan.

– Jos foorumia tarvitaan, niin tarjoan mielelläni sellaisen. Ellei aihe kuulu presidentin rooteliin, niin hiljaisena isäntänä voin silti luoda puitteet keskustelulle.

Presidentti muistutti velkaantumisesta

Niinistö muistutti kansanedustajia siitä, että nyt on kyettävä varjelemaan alkanutta kasvua ja turvaamaan sen jatkuminen. Hän sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että on menopaineita ja että niitä on hyvä arvioida.

– Joudun kuitenkin muistuttamaan niistä elvytysajan puheista, joiden mukaan kasvu kyllä aikanaan hoitaa velat. Jos puheet nyt nopeasti kääntyvät muotoon nyt kun on varaa lisätä menoja, niin jää se velkaantuminen kyllä jälleen hoitamatta. Samalla yhä lähemmäksi tulee se päivä, jolloin koronnousujen myötä velkaantumisen todelliset rasitteet alkavat tuntua.

Presidentti muistutti jälleen myös oman esimerkin voimasta talouden toimijoita ja päättäjiä.

Integraatio voi luoda pulmia

Valtiopäivien avajaispuheessaan presidentti otti laajasti esille myös Euroopan unionia koskevat asiat. Hän muistutti, että ensi askeleet kohti turvallisuusyhteisöä on otettu ja siinä työssä Suomi on eturintamassa.

Niinistö kehotti unionia kehittämään yhteiset käytännöt rajavalvontaan, turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja palautuksiin.

Hiipien syvenevän integraation Niinistö arveli voivan tuoda Suomelle myös visaisia pulmia.

– Viittaan yhteisvaluutta euron kehittämissuunnitelmiin ja mahdollisiin ehdotuksiin yhteisvastuun lisäämisestä.

Niinistö painotti, että yhteisvaluutan perusteiden muuttaminen vaatii yksimielisyyden ja Suomen on syytä olla prosessissa hereillä ja toimijana.

Puheensa lopuksi Niinistö otti esiin tuoreen arvotutkimuksen, jossa tärkeimmäksi arvoksi nousi turvallisuus. Hänen mukaansa Suomi on tehnyt rytminvaihdoksen vastatakseen turvallisuusympäristön nopeaan muutokseen. Monet lainsäädäntöhankkeet ovat edistyneet ja parantaneet valmiuksia.

Risikko: Tekemättä emme jätä

Tasavallan presidentin puheeseen valtiopäivien avajaisissa vastasi eilen valittu puhemies Paula Risikko (kok.)

Hän sanoi, että aivan kuin presidentti totesi, niin kansan antama mandaatti ja luottamus velvoittavat edustajia aivan kautensa loppuun asti.

– On mahdotonta tietää, mitä kaikkea eteemme vielä tulee, mutta uskon voivani puhua koko eduskunnan ja kaikkien edustajien puolesta luvatessani, että tekemättä emme jätä.

Risikko otti esille myös eduskunnassa noin viikko sitten pidetyn sisällissodan muistohetken.

– Muistohetkessä painotettiin sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen eheyden ja tasa-arvonperiaatetta. Näille peruskiville on yhteiskuntamme rakennettu ja emmekä saa antaa niiden vähääkään rapautua.

Risikko päätti tervehdyspuheensa kokonaan totutusta kaavasta poiketen. Hän onnitteli tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan viime perjantaina syntyneestä poikavauvasta.