Niinistö penää suvaitsevaisuutta: "Ja otamme huomioon erilaiset mielipiteet kuin omamme"

Jatkokaudelle valittu presidentti tunsi auton takapenkillä vilunväreitä. Valitsijayhdistysten ehdokkaat ovat voineet tulla jäädäkseen.

– Hienoa olla hienon maan presidentti. Ja hienona me tämän maan pidämme. Ja otamme huomioon erilaiset mielipiteet kuin omamme, koska se on Suomen vahvuus. Suomi on pieni mutta vakaa maa. Se on eri asia kuin olla suuri ja säröinen, presidentti Sauli Niinistö jutteli kannattajilleen Helsingin vaalivalvojaisissa Vanhalla ylioppilastalolla.

Yleisö hurrasi ja taputti jatkokaudelle päässeelle presidentille.

– Aivan loistava tunnelma. Se yllätti, että kannatus oli näin suurta. Odotin jotain numerolla viisi alkavaa prosenttilukua, paikalle tullut Patrick Ahlström hehkutti.

Vaalivalvojaisissa oli parhaimmillaan useita satoja ihmisiä. Lopputuloksen varmistuttua väki alkoi vähetä. Mitään hurmoksellista juhlaa ei syntynyt. Moni osasi odottaa, että vaali saattaa ratketa ensimmäisellä kierroksella.

Niinistö kiitteli vuolaasti niitä noin 17 000 ihmistä, jotka olivat mukana tekemässä hänen kampanjaansa.

– Tuli tuolla auton takapenkillä vilunväreitä, kun ajatteli teitä kaikkia. Te olette hyviä. Siinäkin mielessä kampanja on ollut mukava, ettei ole tarvinnut ilkeillä kenellekään. On keskitytty asioihin, Niinistö pohti illan mittaan.

Vaalivalvojaisiin saapuneet Maria Kiiskinen ja Sampo Puukko olivat sitä mieltä, että istuvan presidentin antama näyttö vaikutti suosioon.

– Niinistöllä on pätevä näyttö. Ihmiset ovat tykänneet hänen linjastaan. Osaamista on niin ulko- kuin talouspolitiikasta ja arvomaailma on sellainen, jota Suomessa tarvitaan, Kiiskinen ja Puukko pohtivat.

Samaa mieltä oli kokoomuksen veteraanipoliitikko Ben Zysckowicz .

– Suosion pohjana on kokonaisuus. Hän on kohtuuden kannalla ja aina Suomen asialla, hän pohti.

Niinistö kertoi myöhään illalla tuntevansa monia erilaisia tunteita voittoluvuista.

– Olen liikuttunut äänimäärästä. Koen myös vastuuntuntoa. Tähän on kyettävä vastaamaan. Omistaudun taas hommaan ja teen niin hyvin kuin osaan, Niinistö lupasi.

Raskaana oleva rouva Jenni Haukio ei ollut valvojaisissa. Sen sijaan monia valtakunnan kärkipoliitikkoja oli.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi Niinistön vaalivalvojaisissa pitävänsä mahdollisena, että presidentinvaaleissa yleistyvät kansanliikkeiden ja valitsijayhdistysten ehdokkaat.

–Voi olla, että tämä tuo muutosta politiikkaan. Ainakin Niinistö on saanut tukea monista eri paikoista, Essayah sanoi.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää tätä kehitystä mahdollisena.

–Trendi on se, että puolueita haastetaan. Puolueiden on osattava elää ajassa ja tavata ihmisiä. Töitä on tehtävä joka päivä, Orpo sanoi.

Orpo piti Niinistön saamia kannatuslukuja todella kovina.

–Luvut ovat kovempia kuin odotin. Muita ei hirveästi kampanjakentällä edes näkynyt. Suomalaiset uskovat Sauli Niinistön linjaan, Orpo mietti.