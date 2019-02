Nelonen muokkaa etukäteen nauhoitettuja The Voice of Finland-ohjelman jaksoja: "Siinä on kunnianosoitus Olli Lindholmille"

Nelonen Median televisiojohtaja sai tiedon suru-uutisesta tiedotusvälineiden kautta. The Voice of Finlandin esittäminen televisiossa jatkuu, mutta jaksoihin rakennetaan kunnianosoitus tiistain vastaisena yönä menehtyneelle Olli Lindholmille .

Yö-yhtyeen perustajajäsen, keulakuva ja laulaja Olli Lindholm on kuollut. Yö-yhtye kertoo Twitterissä, että Lindholm menehtyi maanantain ja tiistain välisenä yönä sairaskohtaukseen.

Lindholm oli yksi The Voice of Finland-laulukilpailun tuomareista yhdessä Anna Puun, Redraman sekä Toni Wirtasen kanssa. Nelonen Median televisiojohtaja Ville Toivonen sai tiedon suru-uutisesta tiedotusvälineiden kautta. The Voice of Finlandin esittäminen televisiossa jatkuu.

–Meillä on etukäteen nauhoitettuja jaksoja 29. maaliskuuta saakka. Suunnitelmissamme on esittää niitä normaalisti, Toivonen sanoo.

Hänen mukaansa torstaina esitettävää The Voice of Finlandin jaksoa muokataan siten, että siinä on mukana kunnianosoitus Lindholmille.

–Teemme katsojille selväksi, että jaksot ovat etukäteen nauhoitettuja. Rakennamme siihen ympärille kunnianosoituksen Olli Lindholmille.

The Voice of Finlandin kahdeksas kausi alkoi perjantaina 4. tammikuuta. Ohjelma tavoitti tuolloin 985 000 katsojaa. Keskikatsojamäärä oli 702 000 katsojaa.

Toivosen mukaan myöhemmin on aika pohtia sitä, millaisia muutoksia ohjelmaan tehdään, kun ennalta nauhoitetut ohjelmat on esitetty.