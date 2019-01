Näkökulma: Orpon mielestä sdp rakentaa sääntö Suomea – ja siinä on iso ajattelutavan ero kokoomuksen kanssa

Yhtään ääntä ei ole annettu, mutta seuraavaa hallitusta arvuutellaan eri pöydissä. Kokoomuksen on vaikea löytää yhteistä nimittäjää sdp:n kanssa verojen korotuksista, työelämän rakenteiden säilyttämisestä ja sääntelyn ylläpitämisestä kirjoittaa politiikan ja talouden toimittaja Kirsi Turkki.

Vaalivuoden kiertokulussa on menossa omien joukkojen kokoaminen. Puolueväki pitää nyt innostaa vaalikentille puristamaan jokainen mahdollinen ääni 14.4. pidettävissä eduskuntavaaleissa.

Vaali-innostuksen herättämiseen tarvitaan vaaliristeily. 1300 kokoomuslaista pakkautui lauantai-iltana vuorokauden Tallinnan risteilylle. Saman tekee keskusta kahden viikon kuluttua. Esimerkiksi sdp ja vihreät vauhdittavat vaalikevättä maissa järjestettävillä vastaavilla tilaisuuksilla.

Laivalla väki verkostoituu puoluejohdon, ministerien ja kansanedustajien kanssa ja ottaa tietysti sen pakollisen selfie-kuvan puheenjohtajan kanssa puolen yön jälkeen baarissa.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle risteily omien kanssa on helppo. Kokoomuslaiset eivät kyseenalaista puheenjohtajaansa. Vaalien jälkeen Suomen pääministeri tulee Turusta, on kokoomuslaisten yhteinen tavoite.

Sdp:n Antti Rinteelle ja keskustan Juha Sipilälle tilanne ei ole yhtä herkullinen. Kummassakin puolueessa on niitä, joilla ei ole samanlaista luottoa puheenjohtajaansa kuin kokoomuslaisilla Orpoon. Rinteen ja Sipilän moni voisi laittaa jo vaihtoon. Näin käynee etenkin, jos vaalitulos ei ole toivottu.

Kokoomuksen ja sdp:n välimatka on kaventunut ennen vaaleja. Helsingin Sanomien gallupin mukaan sdp:n kannatus on 20,9 ja kokoomuksen 19,5 prosenttia. Ero mahtuu virhemarginaalin sisälle.

Pitkäaikaiset vaalitarkkailijat muistuttavat, että sdp:n johdon pitäisi olla gallupeissa tässä vaiheessa yli kaksi prosenttiyksikköä, jotta puolue voittaisi kevään eduskuntavaalit. Kokoomuksen arvioidaan pärjäävän pitkälle vain välttämällä virheitä.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne jäi tammikuun alussa kuukauden sairauslomalle keuhkokuumeen vuoksi. Orpo ja muut puoluejohtajat sanovat kohteliaasti toivovansa, että Rinne tervehtyy ja palaa pian vaalikentille. On kuitenkin selvää, että kokoomuksen etu on, mitä pidempään Rinne on pois kehästä.

Rinteen sairausloman aikana vaalikeskustelujen aiheet ovat tulleet monimutkaisimmiksi. Nyt keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta. Ne ovat huomattavasti enemmän sdp:n kenttää jakavia aiheita kuin vappusatasen lupaaminen eläkeläisille

Yhtään ääntä ei ole vielä annettu, mutta seuraavaa hallituspohjaa arvuutellaan jo baaripöydissä. Kokoomus ja keskusta muistuttavat Sipilän hallituksen työllisyyden ja talouspolitiikan saavutuksista.

Sdp ja kokoomus voisivat löytää yhteisen sävelen esimerkiksi sotu-ratkaisussa ja perhevapaiden uudistamisessa.

Sen sijaan sdp:n työllisyys- ja talouslinjausten kohdalla Orpo pyörittelee päätään. Kokoomuksen on vaikea löytää yhteistä nimittäjää sdp:n kanssa verojen korotuksista ja työelämän rakenteiden säilyttämisestä ja sääntelyn ylläpitämisestä.

–Minusta sdp rakentaa sääntö-Suomea. He haluavat kirjata lakiin kaiken mahdollisen. Minusta tämä on suuri ajattelutavan ero.