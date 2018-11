Naisten kokema perheväkivalta tulee näkyväksi kahdessa Linnan juhlien puvussa – Koti on Suomessa naisen vaarallisin paikka

Suomessa on valtava Black Friday -hypetys, ja se johtuu meistä itsestämme – suomalainen juoksee hanakasti alennusten perässä

Alennusmyyntikampanja Black Friday on nyt esillä suurempana kuin koskaan ja se on levinnyt ihan joka puolelle maata. Lisäksi Suomessa Black Fridaysta on tehty ihan omanlainen: tänä vuonna ilmiönä on jo kokonainen alennusviikko, Black Week. Lue lisää