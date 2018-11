Naiset jäävät tienesteissään reilusti miehistä jälkeen – "Miehet ottavat enemmän riskejä, naiset ovat varovaisia"

Taideväärennysjutun pisin tuomio viisi vuotta vankeutta – Galleristipari määrättiin yhteensä 13 miljoonan euron korvauksiin

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 10 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin laajassa taideväärennysjutussa. Pisin tuomio on viisi vuotta vankeutta. Osa muista vankeustuomioista on ehdollisia. Kuuden syytetyn osalta kaikki syytteet hylättiin. Lue lisää