Näin se Pendolinon vessa toimii! Nyt televisiossa valaistaan arkea junassa

Radalla ****

Tositelevisio on jo valaissut niin monen ammattikunnan arkea, että rautatieläisten oli korkea aika saada oma vuoronsa.

Täältä pesee! Avausjakson perusteella Radalla on informatiivinen ja monipuolinen suomalainen dokumenttisarja. Mukana kulkee myös jännittäviä ja hauskoja tarinoita – pieniä sivuraiteita.

Tarinoitahan junamatkustajilla riittää.

Milloin on ravintolavaunu syttynyt tuleen tai junaa vaihdettu yöllä keskellä korpea. Lennoilta on myöhästytty. Viereen on saattanut istahtaa sietämätön junahäirikkö tai tuleva puoliso.

Ei samoja mutta samantyyppisiä käänteitä tulee eteen ensimmäisen jakson iloisten ja fiksujen konduktöörien seurassa.

Kokenut Reijo palvelee 500 asiakasta ja ratkoo ongelmia matkalla Oulusta Helsinkiin. Toiseen suuntaan reissaava Jarkko tutkii puolestaan tauoilla sieniä ja esittelee Kajaanin aseman jugend-arkkitehtuuria.

Välillä koetetaan korjata Pendolinon vessaa. Nyt viimein selviää, miten se junan vessa oikein toimii – tai ei toimi.

Jakson kriittisimmät hetket koetaan Tampereen asemalla. Reijon juna hyytyy teknisen vian vuoksi sinne. Se on tyypillistä.

VR ei ole esimerkiksi lentoasemalle pyrkiville kovin luotettava liikenneyhtiö. Matkustajan ei kannata laatia aikatauluaan liian tiukaksi. Sen saavat tuta muutamat Reijon junan matkalaiset, sillä Tikkurilaan saavutaan 60 minuuttia myöhässä.

Välillä kamera käy korjaamolla ja operaatiokeskuksessa sekä matkustajien parissa.

Tankotanssija Henriikka Roo valmistautuu esiintymiseen Hämeenlinnassa. Siksi hän meikkaa ja ajelee säärikarvojaan junassa.

Myös junahäiriköllä on sivurooli, josta hän pyrkii päärooliin.

Sub tiistai 30.1. klo 20.00