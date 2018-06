Näin MV-syytetyt vastasivat rikosväitteisiin: Keskustelu ollut "leikkisää", sivustolle on voinut kirjoittaa kuka hyvänsä

HELSINKI

Valeuutissivusto MV:tä koskeva oikeudenkäynti jatkui maanantaina syytettyjen kuulemisella.

Syytettynä ovat MV-sivuston perustaja Ilja Janitskin, Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman ja yksityishenkilö, joka on toiminut MV-sivuston keskustelufoorumin ylläpitäjänä. Kolmikkoa syytetään muun muassa vihakampanjasta Ylen toimittaja Jessikka Aron mustamaalaamiseksi.

Ensimmäisenä maanantain oikeuskäsittelyssä kuultiin Bäckmania, joka on syytteessä Aron vainoamisesta ja kahdesta törkeästä kunnianloukkauksesta.

Hän kiistää loukanneensa Aroa ja sanoo hänen ja Aron välisen keskustelun olleen "ystävällismielistä, nokittelevaa ja usein kohteliasta".

Bäckman myönsi kutsuneensa Aroa muun muassa "Nato-pissikseksi" ja "kohu-Jessiksi", mutta Bäckmanin mukaan viestit on nähtävä osana laajempaa keskustelua, joka on ollut "leikkisää".

Syyttäjä esitti todisteena muun muassa venäläisillä sivustoilla julkaistuja artikkeleita, joissa Bäckman sanoo Aron olevan amerikkalaisten ja baltialaisten erikoispalveluiden tunnettu avustaja.

Bäckmanin mukaan Venäjällä on tavallista, että länsimaista toimittajaa pidetään Naton edustajana.

Arolle lähettämässään viestissä Bäckman viittaa informaatiosotaan: "Miten menee Mary Goodnight. Taisit jäädä infosodassa toiseksi."

Bäckman on myös levittänyt Arosta pilkkalaulua.

–En ole säveltäjä, enkä sovittaja. Muistaakseni olen joskus twiitannut linkin tällaiseen lauluun, Bäckman sanoi.

Bäckman: En tunne Janitskinia

Syyttäjän mukaan Bäckman on toimittanut MV-lehden perustajalle Ilja Janitskinille Aroa käsitteleviä väitteitä ja pyytänyt Janitskinia julkaisemaan ne.

Bäckman myöntää toimittaneensa Janitskinille Aroa koskevia tietoja. Hän kertoo tehneensä sen "varoituksena".

Bäckman myönsi tilanneensa Aron vanhaa sakkotuomiota koskevan asiakirjan, mutta kertoi ettei ole levittänyt sitä eteenpäin.

Lisäksi Bäckman kiisti tunteneensa Janitskinia.

–En ole tuntenut ennen (oikeus)prosessin alkua, mutta julkisuudesta tiesin henkilön, Bäckman sanoi.

Syyttäjän todisteena esittämässä viestissä Bäckman pyytää Janitskinia julkaisemaan Aroa koskevan jutun myös Fincrime-sivustolla. Bäckmanin mukaan oli yleisesti tiedossa, että Janitskin vastaa useiden sivujen sisällöistä.

Samassa viestissä Bäckman perustelee toisaalla julkaisemista sillä, ettei aiemmin MV-sivustolla julkaistu juttu löydy helpolla Google-haussa.

Bäckman poistui oikeudenkäynnistä oman kuulemisena jälkeen käräjäoikeuden luvalla.

Julkaisuoikeus kymmenillä

Sivuston perustaja Ilja Janitskinille vaaditaan vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Janitskinin osalta oikeudessa puidaan ennen kaikkea sitä, onko hän toiminut MV:n päätoimittajana. Syyttäjä esittää, että Janitskin on kontrolloinut MV:ssä julkaistuja juttuja kuluvan vuoden tammikuuhun asti.

Janitskin myönsi, että hän on omistanut MV-julkaisun omistamansa yrityksen kautta, mutta kiistää vastanneensa julkaisun linjasta.

Hän sanoo, ettei ole ollut julkaisun päätoimittajana. Janitskin kertoo vastaavansa ainoastaan omista kirjoituksistaan.

Janitskinin mukaan hän saattanut joskus kutsua itseään nimityksellä päätoimittaja, mutta ei ole tehnyt sitä kovin vakavissaan.

Puolustuksen mukaan MV-julkaisu on ollut Facebookin kaltainen alusta, jonne kuka hyvänsä on voinut kirjoittaa. Näin olisi voinut tehdä vaikkapa oikeuden istuntoa johtava tuomari, Janitskin sanoi.

MV-sivuston kirjoituksista suurin osa on puolustuksen mukaan "vieraskirjoituksia" eli muiden kirjoittamia. Kirjoittajia on ollut Janitskinin mukaan jopa satoja, julkaisuoikeuden hän taas on antanut kymmenille.

Syyttäjä kysyi Janitskinilta, onko tämä ollut asemassa, jossa hän on voinut kontrolloida sivustolla julkaistuja juttuja. Tämän Janitskin kiisti.

Janitskin kertoo poistaneensa sivustolta juttuja silloin, kuin poistamista on häneltä pyydetty. Muutoin sivustolla julkaistavat jutut ovat olleet kirjoittajien vastuulla.

–Jokainen vastaa omista urpoiluistaan, Janitskin sanoi.

Janitskin: ajanvietettä, ei media

Janitskin kertoo, ettei olisi pystynyt vaikuttamaan Jessikka Aroa koskevaan kirjoitteluun. MV-sivustolla on Aron mukaan noin 150 häntä negatiivisesti käsittelevää tekstiä.

Janitskin sanoo, ettei muista, onko itse kirjoittanut Aroa koskevia tekstejä.

Kun Aron asianajaja kysyi "yli sadasta" sivustolle Arosta kirjoitetusta jutusta, Janitskin kielsi juttujen määrän.

–Ei ole sataa juttua Arosta, todistakaa väitteenne, Janitskin sanoi.

Janitskinin asianajaja kehotti puolustettavaansa olemaan huutamatta, kun Janitskin tiukensi äänensävyään kuulemisen aikana.

Puolustus pyrki osoittamaan myös, ettei Janitskinin koulutus tue syyttäjän väitettä siitä, että Janitskin on toiminut MV-sivustolla päätoimittajaa vastaavassa asemassa. Janitskin listasi oikeudessa tutkintojaan: markkinoinnin ammattitutkinto, merkonomi, mediamyynnin koulutus, hierojan ammattitutkinto.

–Koulutukseltani en ole millään tavalla päätoimittaja, Janitskin sanoi.

Median sijaan Janitskin sanoo kutsuneensa MV-sivustoa mieluummin ajanvietteeksi.

Puolustuksen mukaan Janitskin ei olisi ehtinyt seurata sivuston toimintaa omilta kiireiltään. Janitskin kertoo, että oli kiireinen työssään ja juniorijalkapallojoukkueen valmentajana.

Janitskin kertoi inhoavansa anonyymejä verkkokeskusteluja ja käyneensä MV-sivuston keskustelufoorumilla "ehkä kaksi kertaa". Hän ei suostunut kommentoimaan sitä, miksi MV-sivustolla sallittiin anonyymi keskustelu.

Janitskinin kannattajia yleisössä

Oikeudenkäyntiä seuranneen yleisön parista kuului toistuvia naurahduksia käsittelyn kuluessa. Oikeuden puheenjohtaja huomautti poistavansa henkilöt, jos naurahdukset jatkuvat.

Yleisössä oikeudenkäyntiä seurasi kymmenisen Janitskinin kannattajaa. Samat henkilöt kuvasivat ihmisiä oikeussalin ulkopuolella. Bäckman puhui yleisössä istuneen naisen kameralle myöhemmin oikeussalin käytävällä.

Myös oikeustalon edustalle oli kerääntynyt muutama Janitskinin kannattaja.

Istuntoa jatkettiin pienessä salissa, jonka koko aiheutti viime viikon yleisöseurannassa ongelmia, kun kaikki halukkaat eivät mahtuneet saliin. Tällä kertaa toimittajille oli varattu mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä reaaliaikaisesti videon välityksellä oikeustalon auditoriosta. Viime viikolla kaikki paikalle tulleet perinteisen median toimittajat eivät päässeet seuraamaan oikeudenkäyntiä, koska istuntosaliin mahtuu vain 12 yleisön jäsentä. Myös iso joukko muuta aiheen käsittelystä kiinnostunutta väkeä jäi salin ulkopuolelle.