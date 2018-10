Myyntipäälliköt ovat puhuneet: Näillä kahdella alueella menee Suomessa nyt erityisen lujaa, luottamus Suomen talouteen huipputasoa

Pohjois-Suomi nousee elokuussa tehdyssä myyntipäällikköbarometrissä pääkaupunkiseudun rinnalle alueena, jossa luotetaan eniten Suomen talouteen.

Sekä Pohjois-Suomessa että pääkaupunkiseudulla 66 prosenttia vastaajista ilmoitti luottamuksen Suomen taloutta kohtaan kasvaneen kuluneen vuoden aikana.

Matkailun kirittämä Pohjois-Suomi menee jopa Helsingin ympäristön ohi siinä, miten monen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen luottamus talouteen on kasvanut selvästi. Näin on pohjoisessa käynyt 22 prosentille vastaajista, kun pääkaupunkiseudulla vastaava luku on 12 prosenttia.

Lännen Media pääsi tutustumaan maanantaina julkistettavaan myyntipäällikköbarometriin etukäteen.

Rakennuskoneiden vuokrausyritys Cramo Finlandin Lapin asiakkuuspäällikön Kai Kuukasjärven mukaan pohjoisessa on erityisen hyvät näkymät rakentamisessa ja matkailussa.

–Nämä alat myös nivoutuvat toisiinsa. Tänne rakennetaan muun muassa lisää lasi-iglu-majoituspaikkoja vilkasta turistien kysyntää helpottamaan, hän kertoo.

Matkailun kasvu näkyy Lapin lentokentillä. Paraikaa on meneillään Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen terminaalien laajennukset.

Barometrissä Pohjois-Suomeen kuuluvat myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Lisää väkeä myyntiin

Myös myyntihenkilöstön määrä kasvaa nyt erityisesti Pohjois-Suomessa.

Kokonaisuutena kyselyyn vastaajista 27 prosenttia arvioi, että myyntihenkilöstön määrä tulee kasvamaan heidän edustamissaan yrityksissä, kun vain seitsemän prosenttia povaa laskua henkilöstön määrään.

Myynti- ja markkinointihenkilöstön tilanne on kuitenkin jonkin verran kärjistynyt: joka yhdeksäs kokee irtisanomisen tai lomautuksen uhkaa.

–Työvoiman kysynnän määrä riippuu paljon alasta. Meillä myyntipuolella voi todeta, että hyville tyypeille on aina kysyntää, Kuukasjärvi sanoo.

Luottamusta riittää

Barometrin mukaan myyntipäälliköiden luottamus Suomen talouteen on kautta maan yhä korkealla.

Jopa 63 prosenttia kertoo luottamuksensa talouteen vahvistuneen vuoden aikana, kun luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain seitsemän prosenttia vastaajista.

Tulokset ovat hieman maltillisempia kuin viime vuonna, jolloin 70 prosenttia vastaajista ilmoitti luottamuksensa kasvaneen.

Kuukasjärven mukaan nousu alkoi tuntua Pohjois-Suomessa parisen vuotta sitten.

–Investoinnit tulevat sitten vähän viiveellä.

Luottamusta kansantalouteen ovat vahvistaneet positiiviset signaalit työpaikoilta. Barometrin perusteella yritysten myynti ja liikevaihto sekä myynnin huomioon ottaminen ovat lisääntyneet selkeästi.

Vastaajista lähes 60 prosenttia sanoo yrityksensä myynnin kasvaneen vuoden aikana, kun taas liikevaihto on kasvanut 56 prosentissa.

Kasvua havaittiin kaikilla toimialoilla, voimakkaimmin porskuttivat juuri rakentaminen sekä ICT-, sovellus ja ohjelmistoala. Hyvien uutisten odotetaan jatkuvan erityisesti lääke- ja sairaalatarvikealalla, rakentamisessa ja IT-alalla.

Nyt toista kertaa

Myyntipäällikköbarometri toteutettiin tänä vuonna toista kertaa.

Barometriin osallistui 1?168 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista yrityksistä eri puolilta Suomea. Vastaajien yleisimmät tehtävänkuvat olivat johtaja, päällikkö, asiantuntija ja myyjä ja he ovat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäseniä.

Selvityksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä elokuun aikana. Myyntipäällikköbarometrin toteutti Aula Research Oy MMA:n toimeksiannosta.