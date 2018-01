Myyjät pelkäävät viinalain lisäävän turvattomuutta

Kaljavarkaita ei saa ohjeen mukaan pysäyttää; tuntomerkit ja pakosuunta kerrotaan poliisille.

Kiisitelty alkoholilaki meni läpi niukasti vuoden lopulla eduskunnassa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:ssa pelätään, että vahvat juomasekoitukset ja lonkerot houkuttelevat entistä enemmän varkaita.

–Olemme viestittäneet työnantajalle, että riski kasvaa varsinkin pienissä ja syrjäisissä kaupoissa. Olemme vedonneet työnantajaan, että vartijoiden kierroksiin panostetaan. Ymmärrämme, ettei vartija voi olla koko ajan läsnä, sanoo PAM:n puheenjohtaja Ann Selin.

Hänen mukaansa työntekijöille on annettu selkeät ohjeet.

–Työntekijän oma turvallisuus on ykkösasia. Terveyden uhalla ei pidä mennä pysäyttämään varkaita. Ohje on, että henkilökunta antaa varkaiden mennä ulos varastettujen pullojen kanssa. Heitä on pyydetty ottamaan ylös varkaiden tunnusmerkit ja katsomaan, mihin suuntaan he lähtevät. Tämän jälkeen soitetaan ohjeen mukaan poliisille.

Liitto kiinnitti huomiota työntekijöiden turvallisuuden jo pari vuotta sitten, kun kauppojen aukiolot vapautuivat. Silloin lisääntyi yksinään työskentely varsinkin pienissä kaupan yksiköissä. Yksin tehty työ sijoittuu usein iltoihin ja öihin, jolloin turvallisuusriski lisääntyy.

Hallitus petti

Selin on saanut viime päivinä vastailla kenttäväen hätääntyneisiin viesteihin. Niiden aiheena on aktiivimalli.

–Olemme saaneet runsaasti palautetta mallista. Määrä kertoo siitä, että jäsenemme kokevat mallin aidosti epäoikeudenmukaisena. Kriittistä palautetta tulee niin työttömiltä kuin työssä olevilta.

Erityisen tuomittavana Selin pitää mallia siksi, että se on kilpailukykysopimuksen vastainen.

–Suostuimme lopulta sopimukseen reunaehdoin. Niiden mukaan sopu syntyy, jos työttömyysturvaan ei tehdä lisäheikennyksiä. Tästä on mustaa valkoisella kiky-paperissa. Hallitus petti lupauksensa.

Edelleen sovittiin, että mikäli on tarvetta uudistuksille, niin niistä neuvotellaan kolmikantaisesti.

–SAK ei ollut mukana neuvotteluissa, kun selvisi, että hallitus haluaa heikentää työttömyysturvaa.

Selin jatkaa, että vaikka kiky-sopimusta ei olisi tehty, niin malli on mahdoton. Asiantuntijoita ei ole kuunneltu.

Työvoimaa kiireesti lisää

Mutta miten työtöntä pitäisi aktivoida? Selinin mukaan keinoja löytyy, mutta ensin on lisättävä määrärahoja.

–Taustalla on selvästi Tanskan malli, mutta sitä ei voi nykyisillä määrärahoilla soveltaa Suomeen. Onhan meiltä jo leikattu reippaasti työllisyyden hoitoon suunnattuja resursseja.

Selin laskee, että Tanskassa on yli kymmenkertaisesti enemmän henkilökuntaa työvoimatoimistoissa kuin meillä.

–Suomessa yksi virkailija hoitaa 166 työttömän asiat, Tanskassa yhdellä virkailijalla on 12 työtöntä. On selvää, että Suomessa henkilökunta ei pysty antamaan yksilöllistä neuvontaa työttömälle.

Erityisen ongelmallista on mallin takautuvuus.

–Mallissa olisi voinut olla hiukan järkeä, jos se olisi tullut voimaan niille, jotka jäävät työttömiksi tämän vuoden alusta. Nyt mallia sovelletaan kaikille työttömille. Se on katastrofi.

Mielenilmauksia tulossa

SAK:n hallitus käsittelee mallia ensi viikon maanantaina. Lakkoasettakin on väläytelty.

Selin ei ota kantaa lakkoherkkyyteen, mutta toteaa, että ärtymystä on hyvin paljon.

–Tätä taustaa vasten arvelen, että mielenilmauksia voi tulla.

Fakta: Turvatonta myyntiä yöllä

SAK:hon kuuluvalla palvelualojen ammattiliitto PAM:lla yli 230 000 jäsentä.

Heistä naisia on 76 prosenttia.

Suurin osa jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

Uusittu alkoholilaki koskettaa erityisesti kaupassa työskenteleviä jäseniä.

Liitossa nähdään, että turvallisuusriski kasvaa.

Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen lisäsi yksintyöskentelyä varsinkin pienissä kaupan yksiköissä.

Yksinään työskentely sijoittuu usein iltoihin ja öihin.

Monet myyjät työskentelevät haja-asutusalueilla pienissä myymälöissä, joissa häiriötilanteet yleisempiä kuin hyvin vartioiduissa pääkaupunkiseudun ostoskeskuksissa.

Liitto toivoo, että vartijoiden kiertämiseen panostetaan enemmän.