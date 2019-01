Myrskytuulet laantuvat pikkuhiljaa ja sää kirkastuu huomiseen mennessä – puuskatuulet tekivät kuitenkin viime yönä uuden Suomen ennätyksen

Kannattaako laihdutuskuurin aloittaminen? Lihavuustutkija tuhahtaa uudenvuodenlupauksille, sillä vain ani harva onnistuu laihdutuksessa kertalaakista

Joulun herkut on syöty, joten nyt on aika tehdä parannus. Monella on edessään tipaton ja lihaton tammikuu. On pakko aloittaa laihdutuskuuri. Lue lisää