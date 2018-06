MV-oikeudenkäynnissä kuullaan torstaina vainottua toimittajaa ja syytettyjä — Syytetyt kiistävät vastuun vihapuheen seurauksista

Oikeudenkäynti valeuutissivusto MV:tä vastaan jatkuu torstaina. Päivän painopiste on asianomistajan ja syytettyjen kuulemisessa.

Juttuvyyhdissä syytteitä on reilusta 20 rikoksesta. Torstaina oikeuskäsittely jatkuu ainoastaan keskiviikkona luettujen syytteiden osalta, joita ovat törkeä kunnianloukkaus, vainoaminen ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Syyttäjä vaatii sivuston perustajalle Ilja Janitskinille , dosentti Johan Bäckmanille ja kolmannelle yksityishenkilölle vankeusrangaistuksia sivuston toimintaan liittyen.

Keskiviikkona oikeussalissa paikalla olivat Janitskin ja Bäckman. Syyttäjä vaati keskiviikkona myös kolmannen henkilön osallistumista oikeuteen, jotta oikeusprosessi sujuu lainmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vastaaja kieltäytyy puhumasta, syyttäjä voi vedota esitutkintapöytäkirjaan todistelussaan.

Helsingin käräjäoikeus aloittaa torstainaamuna jutun käsittelyn salaisella osiolla. Tämän jälkeen oikeus on ilmoittanut kuulevansa juttuvyyhdin merkittävintä asianomistajaa Ylen toimittaja Jessikka Aroa .

Toimittajan kuuleminen on julkinen niiltä osin kuin siinä ei käsitellä laissa arkaluontoiseksi määriteltyjä tai muita salaisiksi määrättyjä tietoja. Arkaluotoisia tietoja ovat muun muassa kaikki terveyteen tai yksityiselämään liittyvät tiedot.

Lisäksi oikeuden tarkoituksena on kuulla tänään Janitskinia ja Bäckmania. Molemmat kiistävät osallisuutensa rikoksiin.

Oikeudenkäynti venähti muun muassa kirjallisten todisteiden käsittelyn takia keskiviikkona, joten aikataulu laahaa jonkin verran perässä. Mahdollista on, että osa kuulemisista siirtyy seuraavalle käsittelypäivälle, joka on ensi maanantaina.

Syytettyjen tärkein tukipilari puolustuksessa on se, että he kiistävät paitsi rikokset, myös vastuun toimintansa seurauksista eli sen, miten suuri yleisö on reagoinut syyttäjän esiin nostamiin julkaisuihin.

Janitskin myöntää perustaneensa MV-sivuston, mutta kiistää kuitenkin olleensa vastuussa siellä julkaistuista kirjoituksista tai kommentista muiden kuin omien kirjoitustensa osalta.

Janitskin myöntää kirjoittaneensa ne viisi kirjoitusta toimittaja Arosta, jotka syyttäjä on nostanut esiin. Muista 22:stä MV-sivustolla julkaistusta Aroa halventavasta kirjoituksesta Janitskin ei oman käsityksensä mukaan ole vastuussa.

Oikeus joutuu puntaroimaan ensimmäistä kertaa Suomen historiassa valeuutistoimintaa ja sananvapauden rajoja näin laajassa mittakaavassa.

Tuomioistuin joutuu linjaamaan esimerkiksi sen, onko laillista ylläpitää nettialustaa, jossa kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa ilman, että rahaa sivuston toiminnalla keräävällä ylläpitäjällä on vastuuta sivuston sisällöstä. Samoin oikeuden punnittavaksi jää, ovatko henkilöön kohdistuneen pitkäkestoisen lokakampanjoinnin seuraukset, kuten yleisön reagointi, millään tavalla mustamaalaajien vastuulla.

Lännen Media yrittää mahtua oikeussaliin seuraamaan asianomistajan ja syytettyjen kuulemista tänään.

Yksi juttuvyyhdin asianomistajista on Lännen Median osakaslehtiin kuuluva Kaleva, johon liittyviä syytekohtia ei kuitenkaan käsitellä tällä viikolla.