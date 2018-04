MTV: Brittipoliisi etsi brittiläisen jalkapallovalmentajan epäillyn hyväksikäytön uhreja Suomesta

HELSINKI

Britannian poliisi on etsinyt Suomesta brittiläisen jalkapallovalmentajan mahdollisen hyväksikäytön uhreja, kertoo MTV. Poliisi kuuli useita mahdollisia uhreja viime kesänä ja Suomen poliisi antoi asiassa oikeusapua.

Irlantilainen Michael Sean "Kit" Carson, 74, piti Suomessa jalkapallokoulua muun muassa Raumalla. Mahdollisia asianomistajia kuultiin elokuun aikana ainakin Turussa, Raumalla ja Uudessakaupungissa. He olivat epäiltynä tekoaikana vuosina 2012–2013 iältään 14–16 -vuotiaita suomalaispoikia.

Carson oli runsas vuosi sitten pidätettynä Britanniassa. Häntä vastaan on määrä alkaa oikeuskäsittely 15. toukokuuta. Asianomistajia on yksitoista. Brittipoliisi on vahvistanut, että yksi heistä on suomalainen.

Brittipoliisi neuvoo mahdollisia muita epäiltyjä uhreja ottamaan yhteyttä paikallispoliisiin.

STT

