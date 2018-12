MTK: Tavoitteena hiilineutraali ruoka ja hiilitase ilmastovaikutusten arviointiin

Saksan poliisi päästi vapaaksi Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen

Saksassa tavoitettu Oulun laajasta seksuaalirikostapauksesta epäilty mies on vapaana. Oulun poliisin mukaan Saksan poliisi päästi miehen vapaaksi, koska tieto viranomaisten välillä ei kulkenut. Miehestä on nyt annettu kansainvälinen etsintäkuulutus, ja hänet on vangittu poissaolevana. Lue lisää