MTK:n Marttila: Valtiolta ja Orpolta kriisitukea kuivuudesta kärsivälle maataloudelle

Hellevaroitus on voimassa koko maassa – myös metsäpalovaroitus on voimassa laajalla alueella

Koko maassa on voimassa Ilmatieteen laitoksen hellevaroitus. Erittäin tukalan helteen varoitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Enontekiötä, Inaria ja Utsjokea. Näillä kolmella alueella on voimassa astetta lievempi tukalan helteen varoitus. Lue lisää