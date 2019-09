MOT: Hoitajilta hätähuuto Uudesta lastensairaalasta – sairaalassa vakavia ongelmia, kesken hoidon alas tippunut kattolevy liki tappoi vastasyntyneen

Suomessa ei ole havaittu Norjan kaltaista epidemiaa koirien sairastumisissa – Kennelliitto suosittaa varovaisuutta koirien kanssakäymisessä, mutta toppuuttelee somehuolia

Norjassa koirien sairastumisen syiden selvittäminen jatkuu. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan ainakin 25 koiran on vahvistettu kuolleen verisen ripulin jälkeen. Sairastuneita on kerrottu olevan noin 30–40. Maanantaina Norjan elintarvikeviranomainen kertoi, että se on vuorokauden aikana saanut tiedon neljästä uudesta yksittäisestä tautitapauksesta, joissa oireet ovat olleet samankaltaisia aiempien kanssa. Yksi koirista kuoli ennen eläinlääkäriin pääsyä. Lue lisää