Moi Mobiili tavoittelee satojatuhansia liittymiä erottumalla muista – tiistaina yhtiö laajenee yritysmarkkinoille

Matkapuhelinoperaattori Moi Mobiili on viimeisin monista yhtiöistä, jotka ovat yrittäneet napata Suomessa markkinasiivua alan suurilta toimijoilta Elisalta, Telialta ja DNA:lta.

Kasvu ei ole aina helppoa, minkä vuonna 2016 perustettu Moikin on huomannut. Keväällä se menetti ensimmäisen kerran hetkellisesti asiakkaitaan kilpailijan kampanjan takia. Nyt Moilla on 60?000 matkapuhelinliittymää, mikä on alle prosentti Suomen noin 10 miljoonasta liittymästä.

–Tänä vuonna ykköstavoite on kasvattaa asiakaskuntaa. Vielä emme tavoittele voittoa. Tähtäämme satoihintuhansiin liittymiin tulevina vuosina, kertoo toimitusjohtaja Petri Lahtinen Lännen Medialle.

Moi teki viime vuonna 732?000 euroa tappiota 4,9 miljoonan euron liikevaihdolla. Tappiot tulivat Lahtisen mukaan markkinoinnista. Tänä vuonna liikevaihto kasvaa ainakin hieman.

Tiistaina Moi laajentaa yritysmarkkinoille. Se esittelee liittymän, jolla monet yritykset voivat sen mukaan säästää merkittävästi matkapuhelinkuluistaan.

Moille oli jo tullut tuhansia yritysasiakkaita ennen tiistain julkaisua. Operaattori ei pyri hinnoittelullaan samanlaisiin voittoihin kuin suuret kilpailijansa. Silti senkin hinnoilla voitot ovat merkittäviä.

–Kaikki tuotteemme ovat kannattavia jo nyt, Lahtinen sanoo.

Moi perustaa päätöksensä jatkuviin tutkimuksiin, joita se tekee matkapuhelinasiakkaiden käyttäytymisestä. Se pyrkii yleispätevien puhe- ja datapakettien sijaan tarjoamaan säästöä tietyille kuluttajaryhmille.

Tulevaisuudessa Moi pyrkii markkinaosuuden kasvattamisen lisäksi pitämään vaihtoehdot avoimena.

Yritysrakenne on sellainen, että se sallii laajentumisen myös ulkomaille. Moilla on vain seitsemän työntekijää. Se ostaa esimerkiksi asiakaspalvelun ulkopuolisilta. Näin yhtiön kulurakenteeseen voi vaikuttaa nopeastikin ja toimintaa voi laajentaa.

–Olemme aina halunneet säilyttää mahdollisuuden lähteä ulkomaille. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan päätöksiä siitä, Lahtinen toteaa.

Alustavia keskusteluja on käyty pörssiin listautumisesta, mutta mitään valmiita suunnitelmia ei ole. Yhtiötä ei ole myöskään tavoite saada kaupaksi.

Moin taustalla on useita matkapuhelinalalla eri yhtiöissä kokemusta keränneitä henkilöitä. Lahtinen itse työskenteli kauan Soneralla.

Matkapuhelinverkoissa kolme suurinta operaattoria jyrää. Viestintäviraston mukaan Elisan markkinaosuus Suomessa oli viime vuodenvaihteessa 38 prosenttia, Telian 34 prosenttia ja DNA:n 27 prosenttia. Muille, joihin Moi kuuluu, jäi yhden prosentin osuus.

Viime vuosina suomalaisten suurten operaattorien markkinaosuudet ovat pysyneet melko vakaina. Elisa nousi suurimmaksi Telian ohi kymmenen vuotta sitten ja on siitä asti pitänyt asemansa. DNA on vähän kerrallaan kasvattanut markkinaosuuttaan.

Muiden yhtiöiden potti on jäänyt 1–2 prosenttiin. Tämän rajan Moi pyrkii ylittämään.