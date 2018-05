Miten sujuu koululaisten ramadan-paasto kevätkuumalla? — "Kyllähän se hiukan jännittää"

Muslimien paastokuukautta ramadania vietetään Suomessa tänä vuonna poikkeuksellisissa oloissa. Ulkona on jo kesäisen lämmintä, mutta kouluvuotta on monta viikkoa jäljellä. Opetushallitus ei ole ohjeistanut kouluja, miten huolehtia siitä, että paastoa harjoittelevat nuoret eivät kuukahda kuumassa kevätsäässä pulpettiensa ääreen.

Muslimiperheiden nuoret alkavat usein paastota tai harjoitella paastoamista juuri yläkouluiässä. Ramadanin aikana ollaan ruuatta ja juomatta auringonnoususta auringonlaskuun.

Helsingin, Tampereen ja Turun perusopetuksen johto ei ole antanut kouluille yleistä ohjetta siitä, miten huolehtia paastoavien nuorten jaksamisesta. Helsingin perusopetuksen vs. opetuspäällikkö Taina Tervonen toteaa, että koulut ja perheet voivat toimia itsenäisesti, eikä yleistä ohjetta ole ollut tarpeen antaa.

Käytännössä koulut voivat kuitenkin joutua pohtimaan, mitä voi tehdä, jos nuori ei tunnu juovan auringonpaahteessa riittävästi.

Oppilaita ohjeistetaan juomaan riittävästi

Turkulaisen Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön rehtori Maarit Jalo kertoo, että koululaisten paastoamisesta koulupäivän aikana on puhuttu yhdessä. Jalon mukaan noin 50 Nummenpakan yläkoulun yhteensä 400 oppilaasta on kertonut, että aikoo paastota. Jalo sanoo, että oppilaita ohjeistetaan joka tapauksessa juomaan riittävästi. Toisaalta koululaisten omaa vakaumusta on syytä kunnioittaa.

– Kyllähän se hiukan jännittää, koska meillä on keväällä kaikenlaisia retkiäkin. Muistutamme juomisesta, mutta toisaalta ketään ei voi pakottaa.

Koska ramadan on vasta alkamassa, on liian aikaista arvioida, millainen paastonajasta lopulta muodostuu. Jalon mukaan on lopulta perheiden asia pitää huolta siitä, että lapset pystyvät olemaan koulussa ja osallistumaan esimerkiksi liikuntatunnille.

Jalo toteaa, että aiempina vuosina vastaavaa pulmaa ei ole ollut. Viimeksi ramadan alkoi kevätlukukauden viimeisellä viikolla. Ramadan osui kuitenkin vain muutamaan koulupäivään ja lisäksi kevät oli niin kylmä, että muslimioppilaiden paastonaika ei vaikuttanut Jalon mukaan koulunkäyntiin oikeastaan mitenkään.

Jalo sanoo, että oppilaat pitävät paastoa luonnollisena asiana, eivätkä ole halunneet perua sen takia esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten perinteistä juhlalounasta, joka järjestetään koulussa joka vuosi.

Vakaumusta syytä kunnioittaa

Tampereen kaupungin kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelija Katja Simonen kertoo, että tähän mennessä yhdestä Tampereen koulusta on soitettu ja kysytty koululaisten ramadanista.

– Koulusta kysyttiin neuvoja, miten toimia, kun ramadan osuu nyt kesään.

Simosen mukaan perusasioista, kuten nuorten jaksamisesta on syytä huolehtia myös paaston aikana. Hänen ohjeensa kouluille on, että nuoret voivat harjoittaa vakaumuksensa mukaista paastoa, mutta voimia ei tulisi viedä äärirajoille asti.