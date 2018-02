Miten Sohvaperunoita tehdään? Neljä kysymystä sohviksista

Sohvaperunat

Sohvaperunoiden viides tuotantokausi alkaa tänään perjantaina. Mitä uutta kauteen on tulossa, vastaava tuottaja Pauliina Ojala?

– Meillä on neljä uutta sohvaperunaa. Helsinkiläiset ystävykset Iris ja Mona. He ovat räväköitä neitejä, joilla on paljon näkemyksiä ja kokemusta elämästä. Uusia sohviksia ovat myös pohjoisen pojat, trukkikuskit Toni ja Juho Oulusta. He eivät hötkyile. Mukana on yhteensä 16 sohvaperunaporukkaa.

Miten Sohvaperunoita kuvataan?

– Jokaisen sohviksen luona käydään 1–2 kertaa viikossa ja kerrallaan he katsovat 2–3 ohjelmaa. Yleensä ne katsotaan ennen kuin ohjelmat tulevat televisiosta. Toki mukana on myös suoria lähetyksiä, kuten presidentinvaalien ensimmäinen kierros.

Miten kuvausryhmän läsnäolo vaikuttaa kuvaustilanteeseen?

– Sitä mietimme paljon ennen kuin aloitimme. Kamerat viritetään telkkarin viereen, mutta kuvausryhmä ei ole samassa huoneessa. Kuvausryhmä eli kuvaaja, kuvaussihteeri ja ääni-ihminen ovat kyllä talossa, mutta toisessa huoneessa. Joissakin paikoissa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla kylpyhuoneessa.

Ohjelmaformaatti on koukuttava. Mistä se johtuu?

– Tässä ei kilpailla. Henkilöt ovat tunnistettavia ja katsojat tuntevat suurimman osan jo hyvin. Televisiossa ihmisiä nähdään harvoin omana itsenään, omassa kodissaan. Ihmiset ovat sellaisia kuin ovat ja sanovat juuri sen, mitä ajattelevat.

TV2 perjantai 2.2. klo 21.00