Miten menee ja onko huolia, napsahtaa nuorelle kysymys Instaan tai Snäppiin Kainuussa – nyt malli kiinnostaa muuallakin

Miten menee? Onko huolia? Painaako joku asia mielessä? Riidelläänkö kotona liikaa?

Tällaisia kysymyksiä saa kainuulainen lapsi ja nuori kerran kuukaudessa jossakin some-kanavassa. Kysymys napsahtaa ruudulle esimerkiksi Instagramissa, Snapchatissa, Youtubessa tai vaikka jonkin pelin yhteydessä.

Nyt muuallakin Suomessa ollaan kiinnostuneita Kainuussa kehitetystä mallista, jossa lasten ja nuorten julkisen palvelun apu tuodaan verkkomaailmaan.

Kainuussa toiminta aloitettiin vuosi sitten syksyllä, ja viime keväänä malli otettiin käyttöön Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Kouvolassa.

– Perinteisesti lapsia ja nuoria autetaan silloin, kun on vaikka häiriökäyttäytymistä ja aikuinen kiinnittää siihen huomiota ja ohjaa apuun. Nyt uudessa mallissa on alettu auttaa varhaisessa vaiheessa verkossa, kun on huolia, mutta ei vielä oireilua, mallia Kainuussa kehittänyt Janne Vepsäläinen kertoo Lännen Medialle.

Nuorisotalon verran nuoria klikkaa päivittäin normaali.fi:n

Mallissa on olennaista, että kysymys esitetään siellä, missä lapsi ja nuori on jo valmiiksi eli verkossa. Pienilläkin koululaisilla alkaa olla jo käytössään älypuhelimet.

– Sähköinen alusta hoitaa kyselyn tehokkaasti ja vastaanotto on nuorille luontevaa. Auttaminen ei välttämättä enää tapahdu seinien sisällä, Vepsäläinen toteaa.

Tiedot, kenen puhelimeen kysymys lähtee, saadaan esimerkiksi Googlen ja Facebookin kohdennustyökaluilla. Kysymys voidaan laittaa some-palveluun vaikka asuinalueen tai iän perusteella.

Instagramissa tai Snapchatissa ei kuitenkaan tule vastausta nuorelle välittömästi, vaan niissä ohjataan lasta ja nuorta testaamaan omaa huoltaan.

– Ne, joilla on huolia, pääsee testaamaan niitä uudessa palvelussamme normaali.fi-sivustolla, jonne siis ohjataan. Siellä on näkökulmia erilaisiin huoliin ja chat kerran viikossa.

Janne Vepsäläisen mukaan Kainuussa kehitetyssä normaali.fi:ssä käy jo nuorisotalon verran kainuulaisia nuoria joka päivä. Nuorisotalo on siis muuttanut nettiin.

Maakuntamallia jo toteuttavat ottaneet käyttöön

Kainuun mallin ottivat käyttöön Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnat, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet jo pitkään maakunnallisesti järjestettyjä. Pohjois-Karjalassa on Siun sote ja Etelä-Karjalassa Eksote.

Janne Vepsäläinen pitää ensiarvoisen tärkeänä, että niin Kainuussa kuin Siun sotessa ja Eksotessa on totuttu tekemään yhteistyötä maakunnallisesti.

– Kainuussa on totuttu ajattelemaan, että asioiden pitää muuttua. Ihan varmasti pohjalla on Kainuun vanha yhteistyökuvio.

Kainuussa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistettiin jo vuonna 2005, kun Kainuussa kokeiltiin uudenlaista maakuntamallia, Kainuun mallia. Kokeilu kesti kahdeksan vuotta ja päättyi vuoden 2012 lopussa, kun Puolangan kunta ei halunnut jatkaa.

Kainuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota jatkettiin hallintokokeilun jälkeen, joten sote on ollut samassa organisaatiossa jo lähes 14 vuotta.

– Kun yhteistyömalli on jo olemassa, niin voidaan nopeasti reagoida. Nyt huomaa, että maakunnalliset mallit ovat tarttuneet tähän ensin. Se, miksi malli on laitettu alulle Kainuussa, kertoo sote-johdon innovatiivisuudesta.

Vanhemmille syntyi oma palvelu enjaksa.fi

Tänä syksynä Kainuussa on lähdetty kokeilemaan vielä uutta palvelua, joka on suunnattu aikuisille, siis vanhemmille.

Vanhempien tukemiseen syntyi enjaksa.fi, joka on Janne Vepsäläisen mukaan myös leviämässä muualle.

– Tiedän, että se tulee leviämään, koska sitä on otettu talousarvioihin.

Tampereella järjestettiin maanantaina ja tiistaina valtakunnalliset Lape-päivät. Lape tulee sanoista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka on ollut hallituksen kärkihanke.

Päivien järjestäjinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä THL. Yleisönä oli lasten ja perheiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Kainuun sähköinen auttamismalli oli esillä tiistaina.