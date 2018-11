Missä on vaasalainen Teuvo Tikkanen? Poliisi on saanut jäljettömiin kadonneesta miehestä lukuisia yleisövihjeitä – tarkistus käynnissä

Pohjanmaan poliisi on saanut lauantai-iltapäivän jälkeen useita vihjeitä Oulussa kadonneesta vaasalaismiehestä.

Poliisilaitoksen tilannekeskuksen yleisjohtaja Pasi Sillanpää sanoo, että yleisön vihjeet ovat olleet varsin asiallisia ja varteenotettavia.

– Vihjeiden todenperäisyyden tarkistaminen on vielä käynnissä. Niistä poliisi ei voi vielä kertoa enempää, Sillanpää kertoo.

Pohjanmaan poliisi julkaisi lauantaina mediatiedotteen kadonneesta 67-vuotiaasta vaasalaisesta Teuvo Kalervo Tikkasesta . Viimeisin varma havainto Tikkasesta tehtiin kello yhdeksän aikoihin Oulussa. Poliisi ei tässä vaiheessa avaa tarkemmin, missä Oulun-havainto tehtiin.

Poliisin mukaan Tikkanen on noin 170 cm pitkä. Hänellä on ruskeat ja osittain harmaantuneet laineikkaat hiukset sekä harmaat viikset.

Tikkasella on mahdollisesti silmälasit ja hänen vaatetuksensa on tumma; hänellä on mahdollisesti yllään musta softshell -tyylinen takki, tummat farkut ja mustat nilkkurit tai kävelykengät.

Poliisi pyytää vihjeitä Tikkasen liikkumisista. Vihjeet pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisilaitoksen puhelinnumeroon 029 5440 513.

Toimitus seuraa Tikkasen etsintöjen edistymistä.