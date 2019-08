Ministeriöt aloittavat neuvottelut ensi vuoden budjetista – koulutusrahoista väännetään torstaina

HELSINKI

Valtiovarainministeriön (VM) ja muiden ministeriöiden väliset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista alkavat tänään. Neuvottelukierroksen avaavat aamupäivällä VM:n neuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Ennakkoon eniten mielenkiintoa kohdistuu huomenna pidettäviin budjettineuvotteluihin VM:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) esittelemässä VM:n budjettiehdotuksessa yliopistoille olisi luvassa vain kymmenen miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa uutta rahaa.

Lintilän puoluetoveri, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen haluaa, että korkeakouluille annettaisiin hallitusneuvotteluissa kaavailtu lisärahoitus täysimääräisenä jo ensi vuodelle.

Lintilä on korostanut, että kyse on jaksotuksesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vuoden 2023 tasossa yliopistojen perusrahoitus on 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa euroa lähtötasoa korkeampi.

Lopulliset linjaukset ensi vuoden talousarvioesityksestä tehdään hallituksen kaksipäiväisessä budjettiriihessä syyskuun puolivälissä.