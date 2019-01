Ministeriö kutsuu kotouttamiskouluttajat palaveriin

HELSINKI

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut kotouttamiskoulutusta järjestävät tahot tapaamiseen, jossa selvitellään, onko koulutuksen käytännön toteuttamisessa korjattavaa. Koulutukseen sisältyy muun muassa opastusta Suomen lainsäädännöstä, ihmisten yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

– Tapaamisessa perataan sitä, tuleeko näitä asioita vielä enemmän korostaa. Jo vuonna 2016 ohjeistettiin, että tasa-arvoon täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota, kertoo ministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Taustalla ovat muun muassa Oulussa esille tulleet seksuaalirikosepäilyt, joissa epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä ja uhrit alle 15-vuotiaita tyttöjä.

– Niin järkyttäviä kuin nämä rikokset ovatkin, on syytä muistaa, että näistä yliedustetuista maista tulevista henkilöistä noin 0,5 prosenttia on syyllistynyt seksuaalirikoksiin, huomauttaa Hämäläinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä kotouttamiskoulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja jotka ovat ilmoittautuneet työvoimatoimistoon. Vuoden mittaiseen koulutukseen sisältyy muun muassa suomen opiskelua. Turvapaikanhakijoiden opastaminen vastaanottokeskuksissa taas on sisäministeriön vastuulla.

– Tietysti pyritään siihen, että nämä muodostavat jatkumon, toteaa Hämäläinen.

Vastaanottokeskuksissa käytettävät opetusmateriaalit ovat tulijoiden omilla kielillä. Opetushallituksen laatima opetussuunnitelma on Hämäläisen mukaan varsin laaja.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaista kotouttamiskoulutusta toteuttaa Hämäläisen mukaan noin 40 eri tahoa eri puolilla Suomea. Joukossa on muun muassa aikuiskoulutuskeskuksia ja yksityisiä koulutusalan yrityksiä. Kilpailutuksesta vastaavat alueelliset ely-keskukset.

STT