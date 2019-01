Ministeri Terho vaatii hallitusta hätäkokoukseen Oulun tapahtumien takia – sisäministeri Mykkänen matkustaa tänään kaupunkiin

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho esittää puolueen tiedotteessa hallituksen kokoontumista, koska Oulussa ilmeni eilen perjantaina neljä uutta alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikosepäilyä. Epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä.

Jo ennestään poliisi tutkii viittä eri tapausta, joissa kyse on samankaltaisista rikoksista. Ainakin osa epäillyistä on tullut Suomeen turvapaikkahakuprosessin kautta. Epäiltyjä on nyt yhteensä 15.

Terhon mukaan hallituksen pitäisi saada tiedonanto sisäministeriltä ja turvallisuusviranomaisilta.

–Hallituksen täytyy saada tarvittavat faktat ja kuulla asiantuntijoiden toimenpide-esitykset. Hallituksen täytyy päättää pikaisesti toimenpiteistä, joilla annetaan kaikki mahdollinen tuki turvallisuusviranomaisille ja rikosten uhreille, Terho sanoo tiedotteessa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ilmoitti matkustavansa tänään lauantaina Ouluun keskustelemaan paikallisen poliisin ja kaupungin johdon kanssa. Tapaaminen on illalla.

Mykkänen kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että Oulun epäillyt hyväksikäyttötapaukset ovat raukkamaisia. Hänestä tapaukset eivät mahdu Suomeen eikä asiaa voi jättää sikseen.

Mykkänen aikoo keskustella oululaisten kanssa muun muassa siitä, miksi epäiltyjä hyväksikäyttötapauksia on noussut niin paljon esiin juuri Oulussa.

Oulussa tapahtuneet rikokset voivat vaikuttaa kevään vaaleihin

Oulun tapahtumien on epäilty jo vaikuttavan eduskuntavaaleihin, joihin on kolmisen kuukautta. Torstaina julkaistussa Ylen puoluekannatusmittauksessa perussuomalaisten kannatus nousi joulu-tammikuussa eniten, 2,1 prosenttiyksikköä 10,2 prosenttiin.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoi Ylelle, että kannatus nousi heti joulukuussa, kun Oulun seksuaalirikosepäilyistä uutisoitiin.

Keskustan kannatus puolestaan laski eniten Oulussa. Kaikkiaan se laski 0,9 prosenttiyksikköä, 16,1 prosenttiin.

Perussuomalaisten kannatukseen tuli Turjan mukaan vastaava piikki joulun välipäivinä, Helsingin Arabianrannan murhaepäilyn jälkeen.

Siniset edellytti lauantaiaamun tiedotteessaan, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat karkotetaan maasta. Terhon mukaan hallitus on jo ennen Oulun tapahtumia valmistellut esityksen, joka koventaisi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Juuri voimaantulleen lain perusteella rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen voi karkottaa aikaisempaa nopeammin.

Oulu pitää turvallisuusinfon tammikuun lopussa

Oulun piispa Jukka Keskitalo kertoi sähköpostitse lauantaiaamuna Lännen Medialle olevansa järkyttynyt Oulun tapahtumista ja ymmärtävänsä ihmisten tyrmistyksen.

–Lastensa turvallisuudesta perustellusti huolestuneita vanhempia tässä nyt ei tule syyllistää heidän vihantunteistaan. Järkytyksenkin keskellä meidän kaikkien on kuitenkin tärkeä kontrolloida esimerkiksi somekäyttäytymistä, jotta ei tulla aiheuttaneeksi lisää turvattomuutta, piispa sanoi.

Oulun kaupunki on jo aikaisemmin ilmoittanut järjestävänsä turvallisuusinfon 28. tammikuuta kaupungintalolla. Julkisessa info- ja keskustelutilaisuudessa viranomaiset antavat tilannekatsauksen ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuus on julkinen.

Keskustelussa ovat mukana Oulun poliisilaitoksen, Maahanmuuttoviraston, Pohjois-Pohjanmaan elyn ja Oulun kaupungin edustajat.