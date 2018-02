Ministeri Sampo Terho lupasi vetäistä arhinmäet, jos Iivo Niskanen tuo kultaa: "Luulen, että kyllä kansa ymmärtää"

Hieno osoitus urheiluministerin sitoutumisesta, että hän halusi tällaisen kommentin laittaa ulos, Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio nauroi.

Olympialaisia paikan päällä Etelä-Koreassa seuraava urheiluministeri Sampo Terho (sin.) lupasi twitterissä tempaista arhinmäet, jos Iivo Niskanen voittaa kultaa. 50 kilometrin kisaa oli siinä vaiheessa hiihdetty 35 kilometriä.

Iivo johtaa hiihdon kuninkuusmatkaa 35km kohdalla! Jännitän paikan päällä. Kultaa jos tulee niin vetäisen arhinmäet! — Sampo Terho (@SampoTerho) 24. helmikuuta 2018

–Varmaan jokaisella löi sydän siinä kohtaa tuplanopeutta, kun Iivo niin aikaisin aloitti oman nousunsa. Näytti, että tunsi kuntonsa. Tiesi vetää suurimman osan matkasta yksikseen ja johdossa. Uskomaton suoritus, Terho kommentoi puhelimitse Lännen Medialle.

–Olympiakulta hiihdon kuninkuusmatkalta on jotain ainutkertaista. Tämä on hieno hetki suomalaiselle hiihdolle ja suomalaiselle talviurheilulle, hän jatkoi.

Urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.) innostui juhlimaan Suomen jääkiekkomaajoukkueen menestystä neljä vuotta sitten Sotshin olympiakisoissa niin kovasti, että nautti liikaa alkoholia ja sammui pronssijuhlien illanvietossa.

Miten aiot nyt lunastaa lupauksesi ja tehdä arhinmäet, Sampo Terho?

–Jokainen saa itse arvata (naurua). Luulenpa, että kyllä kansa ymmärtää tässä tilanteessa. Juhlat on tulossa, sen voin kertoa ja taata.

–Toki huomenna tullaan vielä kertaalleen jännittämään Krista Pärmäkosken hiihtoa.

Terhon mukaan Suomen menestys olympialaisissa on tähän mennessä siinä haarukassa, mitä Olympiakomitea on lähtenyt hakemaan. Hän muistutti, että huomenna on hyvät mahdollisuudet saada vielä kuudes mitali, kun Pärmäkoski hiihtää vielä yhden kisan.

"Kyllä Terho tietää, mitä tekee"

Olympiakomitean puheenjohtajan Timo Ritakallion mukaan suomalaisten keskuudessa paikan päällä on Niskasen kullan jälkeen uskomattoman hienot fiilikset.

–Iivon suorituksesta tuli kahden tunnin jännitysnäytelmä katsomossakin. Toki uskottiin ja luotettiin hänen vahvuuteen, mutta aika reippaalla ja rohkealla taktiikalla hän lähti tekemään eroa.

Ritakallio ei ollut huolissaan urheiluministeri Sampo Terhosta, joka joutuu lunastamaan lupauksensa juhlia kultamitalia reippaasti.

–Luotan ja tiedän, että hän tietää, mitä hän tekee. Oli hieno osoitus urheiluministerin sitoutumisesta, että hän halusi tällaisen kommentin laittaa ulos, Ritakallio nauroi.

–Suomalaisia kisaturisteja on täällä ja olemme sopineet, että menemme kello 19 yhteiseen paikkaan. Pääsemmekö tänään Iivon kanssa juhlimaan, on epätodennäköistä.

–Palkintojenjako on vasta huomenna päättäjäisissä. Iivon piti huomenna lähteä aamukoneella kohti Suomea, mutta nyt matkaa pitää muuttaa, jotta hän pystyy olemaan huomenna palkintojen jaossa. Alun perin oli käsitys, että palkinnot olisi jaettu jo tänään, Ritakallio kertoi Lännen Medialle.

Arhinmäki: Terholla näytön paikka

Entinen urheiluministeri Paavo Arhinmäk i kommentoi twitterissä Terhon lupausta tehdä arhinmäet toteamalla, että tähän mennessä perussuomalaiset ja siniset ovat pettäneet kaikki antamansa lupaukset.

–Nyt on Terholla näytön paikka. Voi olla, että jää tämäkin lupaus toteuttamatta. Perästä kuuluu, Arhinmäki kirjoitti.

Lännen Median tavoittama Arhinmäki ei halunnut antaa Terholle mitään muita neuvoja, kuin mitä twitterissä kirjoitti.

Lisätty Arhinmäen kommentti