Ministeri kutsui hoiva-alan kriisi-istuntoon Esperi-tapauksen vuoksi: näihin asioihin yritykset ja järjestöt lupaavat kiinnittää jatkossa huomiota – lista perustuu luottamukseen

Espoon tuhkarokkotartunta ei ole levinnyt, altistuneet tavoitettu

Espoossa tuhkarokkotartunnalle altistuneet on tavoitettu ja muutamille on annettu varmuuden vuoksi MPR-rokote, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Helene Laurent Espoon kaupungilta. Lääkärin mukaan lähialtistuneita on noin 30, minkä lisäksi tartunnasta on tiedotettu esimerkiksi tartunnan saaneen työpaikalla. Lue lisää