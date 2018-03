Miljoonalasti huumeita jäi Tullin haaviin – epäily: ryhmä toi Suomeen muutamassa kuukaudessa yli 70 kiloa marihuanaa

Tulli arvioi takavarikoidun marihuanan arvoksi noin 1,4 miljoonaa euroa. Juttua koskeva esitutkinta on päättymässä, neljä ihmistä on tällä hetkellä tutkintavankeudessa. Huumeet oli määrä myydä Tullin mukaan Turun seudulla.

Kuuden miehen epäillään syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen marihuanan salakuljetuksesta. Tullin tutkimassa jutussa epäillään, että miehet olisivat viime marraskuun ja helmikuun välillä kuljettaneet Suomeen noin 74 kiloa marihuanaa.

Marihuana on Tullin mukaan tuotu Suomeen Ruotsin kautta, ja huumetta kuljetettiin Torniosta rajan yli autolla ja Helsingistä Ruotsin-laivalla jalkaisin. Tutkinnanjohtajan, tulliylitarkastaja Kimmo Kauniston mukaan huumetta tuotiin laivalla matkatavaroissa, ja lisäksi sitä on kuljetettu postikuriirifirman välityksellä.

Suurin kertatakavarikko, jonka Tulli teki, painoi 21 kilogrammaa. Takavarikoidun huumeaineen arvoksi on arvioitu 1,4 miljoonaa euroa.

Epäily: Marihuana päätyi Turun seudulle

Kolme tapauksesta epäiltyä asuu Kauniston mukaan Suomessa, kolme ulkomailla.

Jutun pääepäilty ei Kauniston mukaan ole suomalainen. Hän on viimeksi asunut Ruotsissa. Pääepäilty on Suomessa tutkintavankeudessa, ja hänen lisäkseen kolme muuta ihmistä on tällä hetkellä vangittuna. Kaksi jutussa epäillyistä on Suomen kansalaisia.

Marihuanaa oli Tullin mukaan tarkoitus välittää myytäväksi Turun seudulle. Päätekijäksi epäilty otettiin avustajansa kanssa kiinni Kaarinassa helmikuun alussa.

–Päätoimeksiantaja on värvännyt kuriireikseen heikommassa taloudellisessa asemassa olevia. Turun päässä on puolestaan ollut vastaanottaja, kertoo Kaunisto Lännen Medialle.

Hän tarkentaa, että kyseessä ei ole turvapaikanhakijoita. Kyse ei myöskään ole Kauniston mukaan laajemmasta rikollisorganisaatiosta.

Alkuvuonna tehdyissä kotietsinnöissä paljastui myös Turun seudulla toiminut marihuanan kotikasvattamo.

Tulli tutki juttua yhdessä ulkomaisten viranomaisten ja Lounais-Suomen poliisin kanssa. Juttua koskeva esitutkinta on päättymässä, ja kokonaisuus siirtyy lopulta syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.