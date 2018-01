Mike Shepherdiltä vie liikaa aikaa ratkaista rikos

Murhia ja kantrimusiikkia **

Mistä näitä puolirähjäisiä poliiseja riittää televisiosarjoihin nokittamaan muita ja keräämään vielä sympatiapisteitäkin? Tosielämässä sääntöjä noudattamaton rähjäke tuskin pärjäisi niin hyvin kuin kaikissa tämäntyyppisissä rikossarjoissa.

Nyt asialla on Neill Rea poliisikomisario Mike Shepherdin hahmossa.

Varsinainen ongelma ovat kuitenkin pitkät tarinat. Yhden rikoksen setvimiseen kulutetaan aina kaksi viidenkymmenen minuutin jaksoa. Se on vähän liikaa, kun kyse ei ole edes erityisen hankalista juonirakennelmista.

Shepherd kaartaa autollaan uusiseelantilaiseen Brokenwoodin pikkukaupunkiin, koska joesta on löytynyt kuollut mies. Kaikki muut uskovat itsemurhaan.

Mike on pikkuisen pullukka mies, joka ajaa vanhalla autolla ja kuuntelee c-kaseteilta kantria. Vastaparina on Brokenwoodin poliisissa työskentelevä nuori nainen Kristin Sims (Fern Sutherland).

Pikkukaupunki on kätevä rikosten tapahtumapaikka. Maaseutu on tässä sarjassa sympaattista, se ei korosta pahuutta. Joskus on päinvastoin, luonto ja eristyneisyys voidaan näyttää kammottavana.

Vähäväkinen paikka tekee luontevaksi hyvin rajatun ihmismäärän. Kaksi ensimmäistä jaksoa kestävän kuolemantapauksen selvittämisessä pyörii mukana vain reilut kymmenen ihmistä. Paikkakunnan poliisissa ei ole montaa työntekijää ja paikallislehdessä on vain yksi toimittaja.

