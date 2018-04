Mikä tekee Koreoiden johtajien huippukokouksesta historiallisen

Panokset ovat suuret kun pohjoisen Kim Jong-un astuu ensi kertaa etelän maaperälle kameroiden edessä.

Koreoiden johtajien ensi öisessä tapaamisessa historiallista on ensinnäkin se, että sen takia nyt ensi kertaa Pohjois-Korean johtaja astuu etelän puolelle.

Toiseksi historiallista on se, että kokouksen seurauksena Pohjois-Korea saattaa luopua ydinaseistaan. Kokous saattaa myös johtaa rauhansopimuksen solmimiseen maiden välillä vihdoin 65 vuotta Korean sodan päättymisen jälkeen.

Kyseessä on maiden välinen kolmas huippukokous, edelliset pidettiin vuosina 2000 ja 2007. Niitä varten Etelä-Korean johtajien Kim Dae-jungin ja Roh Moo-hyunin piti mennä pohjoisen Pjongjangiin. Kim Dae-jung muuten palkittiin liennytyshankkeestaan Nobelin rauhanpalkinnolla.

Mikäli Koreoiden kokous ja sitä touko- tai kesäkuussa seuraava Kimin huippukokous Yhdysvaltain Donald Trumpin kanssa onnistuvat, alkavat jälleen veikkailut Nobelin rauhanpalkinnosta.

Pohjoisen johtajalle Kim Jong-unille kyseessä on ensimmäinen tällainen huippukokous. Toisin kuin hänen tavatessaan hiljattain Kiinan johtajan Xi Jinpingin, nyt tapaaminen uutisoidaan livenä. Panokset ovat suuret.

Jäinen historia

Maiden väliset suhteet ovat olleet suurimman osan aikaa jäisellä tasolla. Pahin tilanne koettiin vuonna 2010, jolloin 50 ihmistä kuoli, kun pohjoinen upotti etelän laivaston korvetin ja hyökkäsi useille etelän saarille lähellä rajaa.

Vuonna 2007 Pohjois-Korea lupasi luopua ydinohjelmastaan vastineeksi pakotteiden höllentämisestä ja polttoaineen saamisesta. Se kuitenkin myöhemmin vetäytyi sopimuksesta ja karkotti Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkkailijat vuonna 2009.

Miten Kim ymmärtää ydinaseriisunnan?

Pohjoisen Kimin syitä suhteiden lämmittämiseen ja ydinriisuntaan voi vain arvailla. Ehkä hän kokee maansa kehittäneen ydin- ja ohjusohjelmansa riittävän pitkälle, että ne muodostavat kunnon pelotteen mahdollisille hyökkääjille. Samalla ne ovat riittävä selkänoja käydä neuvotteluja uskottavasti.

Etelä-Korea on kuitenkin varoittanut, että pohjoisen saaminen riisumaan ydinaseensa tulee olemaan "vaikeaa", koska maan ydinase- ja ohjusteknologia on kehittynyt niin paljon sitten edellisten neuvottelujen.

Toiveikkuutta lisää se, että viikko sitten Pohjois-Korea ilmoitti lopettavansa ydin- ja ohjuskokeet.

Kimin tavoitteena on saada maansa vastaiset kovat pakotteet lientymään, kansalaisten kurjuus on vain pahentunut niiden takia samaan aikaan kun kaikki liikenevät voimavarat on keskitetty ydinaseiden ja ohjusten kehittelyyn.

Toisaalta Kim nostaa huippukokouksilla arvovaltaansa esiintymällä tasavertaisena johtajana ensin etelän Moonin ja sitten jopa ainoan supervallan johtajan Trumpin rinnalla.

Etelän Moonille huippukokous on tärkeä muun muassa siksi, että sen avulla voidaan vähentää pohjoisen muodostamaa aseellista uhkaa. Myös uhkana oleva pohjoisen yhteiskunnan romahtaminen pystytään näin ehkä välttämään.

Mahdollista on tietenkin myös se, että huippukokous epäonnistuu. Voi käydä niin, että se mitä Kim ymmärtää ydinaseriisunnaksi ei tarkoitakaan samaa kuin miten muu maailma sen käsittää.