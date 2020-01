Miesopettaja tuomittiin käräjillä yhdeksästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – kiistää hovissa seksuaaliset koskettelut ja yhdyntäliikkeet

Oppivelvollisuusiän pidentämisen edessä vielä monta mutkaa – "Aikataulu tuntuu varsin kunnianhimoiselta"

Hallituksen on tarkoitus nostaa oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen, mutta uudistuksen tiellä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Uudistusta valmistelevan seurantaryhmän jäsenet sanovat, että uudistuksen voimaantuloaikataulu on tiukka. Osa arvioi, että ainakin jonkinlainen siirtymäaika tarvittaisiin. Lue lisää