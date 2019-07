Mies kuristi naisystävänsä telttanarulla kuoliaaksi – käräjäoikeus hylkäsi syytteen taposta, ja hovioikeus tuomitsi neljä vuotta vankeutta

Myrkytön käärmeenpoikanen kateissa Särkänniemen akvaariossa

Tampereella Särkänniemen akvaariossa etsitään kadonnutta käärmeenpoikasta. Käärme on keltainen anakonda, joka on eteläamerikkalainen laji. Poikanen on väriltään keltamusta ja kooltaan pieni. Lue lisää