Analyysi: Hallitustunnustelija Kaja Kallas on lähes mahdottoman tehtävän edessä – Vaalivoittaja voi löytää itsensä oppositiosta

Viron presidentti Kersti Kaljulaid nimitti odotetusti Reformipuolueen puheenjohtajan Kaja Kallaksen hallitustunnustelijaksi, koska tapana on, että hallituksen muodostamista tarjotaan vaalivoittajalle. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka hallituksen syntymiseen, vaikka Reformipuolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit. Sillä on 101-paikkaisessa riigikogussa eli eduskunnassa 34 edustajaa. Lue lisää