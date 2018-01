Mielensäpahoittajan hengenheimolainen löytyy Ruotsista – Rasittavasta tarkkarista löytyy myös lämpöä

Pitkä sairausloma povaa työkyvyttömyyseläkettä – sairauspäivärahan pituus todettiin tutkimuksessa jopa diagnoosia tärkeämmäksi ennustajaksi

Mitä pidempään ihminen on pitkällä sairauslomalla, sitä suurempi on hänen riskinsä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Riski on suurin työelämän ulkopuolella olevilla sekä työntekijöillä ja matalin ylemmillä toimihenkilöillä. Sairauspäivärahakauden keston vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä selvitettiin Turun yliopiston, Kelan ja ETK:n tutkimuksessa. Lue lisää