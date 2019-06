Miehen raiteille pitkänäperjantaina Helsingin Pasilassa työntänyt tuomittiin tapon yrityksestä

HELSINKI

Miehen pitkänäperjantaina Helsingin Pasilassa raiteille työntänyt mies tuomittiin Helsingin käräjillä muun muassa tapon yrityksestä. Oikeuden mukaan tönäisijän on täytynyt nähdä junan olevan tulossa eikä nähnyt työntämiselle muuta syytä kuin tarkoituksen tappaa uhri.

34-vuotias tönäisijä ei tuntenut hyökkäyksen kohteena olevaa miestä entuudestaan. Hän kertoi oikeudessa, että ei muista tarkkaan syytä käytökselleen. Hän kertoi juoneensa alkoholia ja riidelleensä ystävänsä kanssa aiemmin. Motiivi teolle ei selvinnyt oikeudessa.

– Käräjäoikeus kuitenkin katsoo, ettei vastaajan menettelyä voida pitää vain päihtyneen henkilön uhitteluna, koska vastaaja on työntänyt uhrin lähestyvän junan eteen raiteille ja on ilmeisen sitkeästi pyrkinyt työntämään uhrin uudelleen raiteille junan eteen, oikeus totesi.

Miehet oleskelivat asemalaiturilla, kun tuomittu Veikko Väinämö Hyry hyökkäsi yllättäen uhrin kimppuun. Hän löi uhria ainakin kerran ja junan lähestyessä asemalaituria tönäisi tämän selälleen raiteille, jolloin tämä löi päänsä tai niskansa ratakiskoon. Kun uhri yritti nousta takaisin laiturille, tuomittu hyökkäsi tämän kimppuun uudestaan ja yritti potkimalla, lyömällä ja tönimällä saada uhrin putoamaan takaisin raiteille lähestyvän junan eteen. Ulkopuolinen henkilö pääsi kuitenkin väliin.

4,5 vuotta vankeutta

Uhri selvisi ruhjeilla, nyrjähdyksillä ja venähdyksillä.

– Teko on jäänyt yritykseksi, koska veturinkuljettaja on havainnut uhrin raiteilla ja hidastanut junan vauhtia niin, että uhri on ehtinyt kiipeämään takaisin asemalaiturille ja koska ulkopuolinen henkilö on tullut väliin ja estänyt putoamisen uudestaan raiteille.

Veturinkuljettaja kertoi, että näki laiturilta pudonneen miehen lentävän raiteille, kun etäisyyttä oli arviolta 200 metriä ja nopeutta 50 kilometriä tunnissa. Hän hiljensi vauhtia ja juna tuli laiturille muutaman kilometrin nopeudella. Hän arvioi, että mies olisi voinut jäädä junan alle.

Mies tuomittiin 4,5 vuoden vankeuteen tapon yrityksestä, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan kipu- ja kärsimyskorvauksia 5 900 euroa ja 200 euroa rikkoontuneesta omaisuudesta.

Tuomiosta voi valittaa.