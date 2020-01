HELSINKI

Työntekijäjärjestö Teollisuusliitto laajentaa mekaanisen metsäteollisuuden huomenna alkavaa lakkoa kolmiviikkoiseksi. Muun muassa sahoja ja vaneritehtaita koskevan lakon piti alun perin kestää kaksi viikkoa.

Lakon piirissä on aiemman ilmoituksen mukaisesti 6 000 työntekijää.

Liiton mukaan syynä työnseisauksen laajentamiselle on työnantajapuolena toimivan Metsäteollisuuden neuvotteluhaluttomuus.

Osapuolet jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan toimistolla tiistaina, Teollisuusliitto on aiemmin kertonut.

Metsäteollisuus kertoo pitävänsä Teollisuusliiton ilmoitusta lakon pidentämisestä vastuuttomana. Lakko koskee sen mukaan yli 40:tä mekaanisen metsäteollisuuden tehdasta.

– Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo tiedotteessa.

Metsäteollisuus vastaa paperialan lakkoon työsululla

Metsäteollisuus ry on ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa. Sulku järjestetään 10. helmikuuta alkaen 12 tuotantolaitoksessa.

Työsulku seuraa työntekijäjärjestöjen kahden viikon lakkoa, joka on alkamassa sellu- ja paperitehtailla maanantaina. Sulun piiriin kuuluu muun muassa Metsä Fibren , Stora Enson ja UPM :n tehtaita.

Työsulusta ilmoitettiin samalla, kun Metsäteollisuus palasi alan työkiistan sovitteluun Paperiliiton kanssa valtakunnansovittelijan toimistolla. Osapuolet aloittivat tapaamisen Vuokko Piekkalan johdolla iltapäivällä kello 15.

Metsäteollisuus perustelee työsulkua kustannuskilpailukyvyn parantamisella. Sen mukaan alan työaika on Suomessa lyhyempi mutta ansiotaso korkeampi kuin keskeisissä kilpailijamaissa.

– Kilpailukyvyn parantamisen tarve ei ole kadonnut Suomesta mihinkään. Suhteettoman laajoja lakkoja keskenään koordinoivat ammattiliitot toimivat hyvin lyhytnäköisesti, järjestön työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo tiedotteessa.

Paperiliitto ilmoitti kello 22.30 laajentvansa paperiteollisuuden lakkoa kolmannelle viikolle, jos sopua ei synny. Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat yhä koolla valtakunnansovittelijan toimistolla.

Työsulku jatkoi lakkoa myös joulukuussa

Metsäalan työehtosopimusta koskevan kiistan polttopisteessä ovat palkankorotukset sekä 24:n palkattoman kiky-tunnin kohtalo. Teknologiateollisuuden kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa. Paperiliitto ilmoitti aiemmin tammikuussa, että kiky-tuntien aika on myös paperiliittolaisten osalta ohi.

– Kilpailukykysopimus sovittiin väliaikaisesti tämän maan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, sanoi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala tuolloin.

Metsäteollisuus vastasi työsululla lakkoon edellisen kerran joulukuussa. Tuolloin Teollisuusliiton piiriin kuuluva mekaaninen metsäteollisuus eli sahat ja vaneritehtaat osallistuivat vientialan kolmipäiväiseen lakkoon, jonka perään Metsäteollisuus järjesti niiden parissa kuuden päivän työsulun.

Vielä eilen Metsäteollisuuden Hollmén ei kommentoinut STT:n tiedustelua, pohtiiko järjestö tällä kertaa vastaavaa järjestelyä.

Toinen lakko voi pitää tehtaat kiinni, vaikka sopu syntyisi

Maanantaina alkavaksi ilmoitettua lakkoa varten tehtaiden alasajo on jo alkanut. Lakon piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.

Oman lisänsä lakkotilanteeseen tuo paperiteollisuuden toimihenkilöiden lakko, joka on niin ikään alkamassa huomenna ja kestämässä kaksi viikkoa. Toimihenkilöiden työntekijäjärjestö on Ammattiliitto Pro. Lakon piiriin kuuluu noin 2 300 esimiestä ja asiantuntijaa, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Malinen arvioi, että vaikka paperi- ja selluteollisuudessa saataisiin sopu, tehtaiden ylösajo ilman sopua toimihenkilöiden neuvotteluissa on "erittäin epätodennäköistä".

– Se on varmaan kiinni yksiköstä ja tuotantoprosessista, ja paras tietämys asiasta on tietenkin tehtailla itsellään. Ehkä yleisellä tasolla kyllä meidän lakossa oleminen tarkoittaa sitä, että osa tuotantolaitoksista pysyy alhaalla ja osan käynnistäminen on äärimmäisen vaikeaa.

Pro ja Metsäteollisuus eivät ole sopineet ajankohtaa seuraavalle sovittelulle tai neuvottelulle. Malisen mukaan liitto on kuitenkin valmis palaamaan neuvotteluihin nopeasti, jos sopu Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välillä alkaa häämöttää.

– Eiväthän meidän vaatimuksemme työehtosopimukseen ole millään suurella tavalla erilaiset kuin Paperiliitolla. Emme me pyydä toimihenkilöille enemmän kuin Paperiliitto pyytää paperityöläisille, Malinen sanoo.

Osapuolet tavanneet kymmeniä kertoja

Paperiliitto ja Metsäteollisuus olivat valtakunnansovittelija Piekkalan luona Bulevardilla Helsingissä viimeksi perjantaina. Silloin keskustelut alkoivat iltakuudelta ja kestivät yli puolenyön yhteensä noin seitsemän tunnin ajan. Keskinäisten tapaamisten ohella osapuolet ovat käyneet useasti sovittelijan pakeilla, mutta sovintoehdotusta tai keskinäistä ratkaisua alalla ei ole nähty.

Paperiliiton Vanhalan mukaan osapuolet ovat tavanneet kymmeniä kertoja.

Lisäksi maanantaina on alkamassa Teollisuusliiton julistama lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa. Sahoja ja vaneritehtaita koskevan sopimuksen sovittelu jatkuu Teollisuusliiton mukaan Bulevardilla seuraavaksi tiistaina. Liiton mukaan lakon piirissä on yli 6 000 työntekijää.

Lakkojen piti alun perin alkaa maanantaina myös kemian alalla ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden keskuudessa, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi molempia lakkoja kahdella viikolla. Nyt kyseisten lakkojen on määrä alkaa maanantaina 10. helmikuuta.