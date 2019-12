Pelastuslaitos sammuttanut raketeista alkaneita paloja – tuli levisi roskakatoksesta kouluun Hämeenlinnassa, parvekkeelle lentänyt raketti sytytti kattopalon Porissa

HELSINKI

Uutta vuosikymmentä on otettu eri puolilla Suomea vastaan ilotulitusten ja musiikkiesitysten voimin. Poliisin mukaan alkuilta on ollut melko rauhallinen, mutta pelastuslaitokset ovat sammuttaneet joitain raketeista alkaneita tulipaloja eri puolilla maata.

Porin Kylälaidalla ilotulite lensi puolitoistakerroksisen omakotitalon parvekkeelle ja sytytti parvekkeella olleen irtaimiston tuleen. Pelastuslaitos sammutti katolle levinneen palon. Asukkaat olivat tapahtuma-aikaan kotona, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Hämeenlinnan keskustassa Kaurialan koulun kyljessä ollut jätekatos oli syttynyt ilotulitteista tai sytytetty palaamaan ilotulitteilla. Palo levisi osin koulun ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä keittiöön. Pelastuslaitos sammutti palon, josta se sai tiedon ennen puoli kymmentä. Kukaan ei myöskään tässä tapauksessa vahingoittunut.

– Sisätiloissa on lievät palojäljet ja savuvahinkoja, päivystävä palomestari kertoi STT:lle puoli yhdeltätoista.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sammutti Nurmijärvellä Röykän koulun läheisyydessä palavan roska-astian, jonka syttymissyyksi palomestari epäili myös ilotulitteita. Palo ei levinnyt koulurakennukseen, joka oli muutaman kymmenen metrin päässä jätekatoksesta.

Poliisin mukaan alkuilta ollut rauhallinen

Juhlinta on käynnistynyt melko rauhallisesti, vaikka ilotulitteiden väärinkäyttö on näkynyt poliisien tehtävissä, suurten kaupunkien poliiseista kerrottiin STT:lle iltakymmenen aikaan.

– Paljon on raketteihin liittyen tullut ilmoituksia, mutta tarkkaa lukua niistä ei ole, Helsingin poliisista kerrottiin.

Myös Turusta, Oulusta ja Kuopiosta poliisi kertoi, että joitain raketteja on ammuttu kohti väkijoukkoja tai käytetty muuten vaarallisesti.

– Osa tehtävistä on sellaisia, että raketteja epäillään olevan päihtyneiden ja alaikäisten hallussa, vaikka näin ei saisi olla, Itä-Suomen poliisista sanotaan.

Oulun poliisista lisätään, että raketteja on ammuttu myös kohti rakennuksia. Yleistunnelma kaupungissa on kuitenkin rauhallinen. Poliisi arvelee, että viileä tuuli vähentää liikkeellä olijoiden määrää. Lisäksi paikkakunnan oma ilotulitus on jo ohi: kaupunki järjesti sen kahdeksalta Kauppatorilla. Sitä oli seuraamassa satoja ihmisiä.

Turusta ja Helsingistä arveltiin illalla, että molemmissa kaupungeissa suurin väkimäärä on vasta lähdössä kaduille. Molemmilla paikkakunnilla kaupungin oma ilotulitus järjestetään puoliltaöin.

Viranomaiset muistuttavat varovaisuudesta rakettien kanssa

Uuttavuotta voi juhlistaa ilotulitteita paukuttelemalla iltakuuden ja aamukahden välillä.

Ilotulitteiden käyttöpaikka kuuluu valita siten, ettei paukuttelusta aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille tai muulle omaisuudelle, poliisi muistuttaa. Suojalasien käyttö on pakollista. Ilotulitteita ei myöskään saa käsitellä juopuneena tai luovuttaa alaikäisille.

Monien kaupunkien ydinkeskustoissa omien rakettien ampuminen on kiellettyä, ja kunnat järjestävät omia ilotulituksiaan. Helsingin Kansalaistorilla järjestetään musiikkia ja ilotulituksen sisältävä uudenvuoden juhla, jonka televisioi Yle.

Espoossa kaupunki järjestää viime vuoden tapaan ilotulituksen tilalla laservaloshow'n.

Itä-Suomen poliisi varoittaa lisäksi ilotulitusten kuvaamisesta lennokkikameroilla. Drooneja ei saa lennättää väkijoukon päällä, eikä yli kolmen kilon laitteita saa käyttää kaupunkialueilla. Lisäksi Suomessa on kieltoalueita, joissa lennokkeja ei saa käyttää ollenkaan, poliisi muistuttaa.

Uusi vuosi alkaa sateisessa säässä

Uuden vuoden ensimmäinen päivä on suuressa osassa maata sateinen. Länsirannikolle Pohjanmaalle ja Satakuntaan saapuu aamuksi sadealue, joka liikkuu uudenvuodenpäivänä maan keski- ja pohjoisosan yli itään.

Sateet tulevat lännessä vetenä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa lumena. Päivällä lämpötila nousee plussan puolelle Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa ja niiden länsipuolisella alueella. Pakkasasteet vaihtelevat Savon ja Meri-Lapin pikkupakkasista Itä- ja Pohjois-Lapin runsaaseen kymmeneen pakkasasteeseen.